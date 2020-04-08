Сбербанк возвращается к обычному режиму работы всех отделений

Все отделения Сбербанка возвращаются к стандартному режиму работы с 9 апреля, сообщил банк. Это обеспечит шаговую доступность сервисов и услуг банка, объяснил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

При этом банк настоятельно рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными и пользоваться услугами отделений и банкоматов только в случае крайней необходимости

Перед первой нерабочей неделей Банк России рекомендовал банкам перейти на режим работы, аналогичный новогодним праздникам, при необходимости определить перечень дежурных отделений.

В начале этой недели Ассоциация банков России попросила региональные власти и штаб по борьбе с коронавирусом признать посещение банковских офисов и банкоматов обоснованной причиной для выхода на улицу граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции.

"Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы", - призвал сегодня глав регионов президент России Владимир Путин.