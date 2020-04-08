Сергей Полунин станцует для публики Концертного зала "Зарядье"

Зал "Зарядье" продолжает заряжать музыкой в прямом эфире. В ближайшие дни 10 апреля для онлайн-публики в Большом зале выступит знаменитый танцовщик Сергей Полунин, который представит спектакль SACRÉ, поставленный для него хореографом Юко Оиши.

Балет посвящен гению танца Вацлаву Нижинскому. SACRÉ создан на основе музыки "Весны священной" Игоря Стравинского, с хореографическими отсылами к партиям Нижинского - его Петрушке, Фавну и другим. Один из образов спектакля - красный шнур, который душит героя, обивает его тело, не дает дышать - метафора свободы и несвободы артиста, близкая артистическому темпераменту самого Полунина.

Гендиректор Концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова прокомментировала предстоящее событие:

- Мы благодарны Сергею за его решение приехать и станцевать перед пустым залом, за его желание поддержать наших зрителей и всех людей, которые сейчас находятся в самоизоляции дома. Миллионы людей будут смотреть спектакль через экраны своих компьютеров и телефонов. Важно, что в наше непростое время большие артисты и музыканты своим искусством помогают людям не упасть духом.

А накануне, 9 апреля, в Концертном зале "Зарядье" состоится премьера нового сочинения Михаила Плетнева. Произведение прозвучит в исполнении флейтиста Максима Рубцова и пианистки Екатерины Айзенштадт. В программе также произведения Борн-Бизе, Пуленка, Рахманинова, Гречанинова, Лядова, Римского-Корсакова, Вайнберга, Щедрина.