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08.04.2020 17:17
Рубрика: Общество

Школы могут завершить учебу раньше или продолжить работу штатно

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения направило в регионы рекомендации о том, как будут работать школы в условиях развития эпидемической ситуации. В документе прописаны совершенно разные сценарии: и к любым из них регионы будут готовы.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Что самое важное? Конкретные меры каждый регион определит сам, исходя из ситуации на местах. При этом свои действия нужно будет согласовать с федеральными органами власти.

Что с детсадами?

Если в регионе санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна, минпросвещения рекомендует обеспечить работу дошкольных групп с соблюдением всех профилактических мер.

Фото: master1305 / iStock
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Если ситуация неблагоприятная, должны работать дежурные группы для тех родителей, кто задействован в жизненно важных сферах. Численность таких групп в детсадах - не более 12 человек.

Со школами вариантов больше. Но все также будет зависеть от ситуации на местах.

1. Там, где все благоприятно, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме. Но - соблюдая все санитарные требования и меры профилактики коронавируса. Среди них:

- сокращение количества учащихся в одном помещении, деление классов на группы;

- корректировка учебных планов, сокращение учебного времени;

- акцент на освоение нового учебного материала.

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2. Там, где ситуация требует домашней самоизоляции, регионам рекомендовано учить школьников с использованием дистанционных и цифровых технологий. Среди возможных вариантов:

- продолжить учебу по прежнему графику, но полностью переведя ее на дистанционный формат. При этом нужно учесть допустимые для детей нагрузки при использовании онлайн-технологий;

- изменить график или даже завершить (!) учебный год для 1-8 классов по результатам уже завершенных четвертей (триместров). Правда, при этом школам все-таки нужно будет провести всероссийские проверочные работы - в дистанционном формате и в сроки, установленные школой. При необходимости также можно будет рассмотреть перенос части программы с этого учебного года - на следующий учебный год;

3. Что еще важно? Подготовка к экзаменам не должна останавливаться. Регионам предписано обеспечить очное проведение ОГЭ в 9 классе - по двум предметам (!) и полноценную реализацию образовательных программ для старшеклассников. Для этого могут использоваться также дистанционные технологии и трансляции федеральных телеканалов.

- Старшие классы (10-11 ) должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ, - подчеркнули в министерстве.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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