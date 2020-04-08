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08.04.2020 12:46
Рубрика: В мире

СМИ: Бориса Джонсона наблюдает лучший в Британии врач по болезням легких

Текст: Марина Алешина

Британские СМИ продолжают в режиме нон-стоп следить за состоянием премьер-министра Бориса Джонсона, который был госпитализирован с затяжным коронавирусом и ухудшением самочувствия. Как выяснила газета The Telegraph, во главе команды лечащих его врачей встал "ведущий в Британии специалист по легочным болезням".

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"Доктор Ричард Лич возглавил экспериментальную команду консультантов, которые наблюдают за Борисом Джонсоном, сражающимся с "короной" в отделении интенсивной терапии госпиталя святого Томаса, что расположен прямо через реку напротив его резиденции", - пишет газета, выяснившая имя лечащего врача главы правительства. Известно, что он начал работать в больнице в 1994 году в качестве консультанта, а в 2018-м уже возглавил клиническое отделение пульмонологии и реанимации. Господина Лича называют "руководителем самой эффективной группы специалистов по респираторным заболеванием" и пионером в этой сфере, из-под его пера вышло пять специализированных учебников.

Фото: EPA
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В отделении интенсивной терапии Джонсон провел уже вторую ночь. Напомним, что COVID-19 у него диагностировали 27 марта, после чего он самоизолировался в своем офисе, откуда продолжал руководить страной. Ходили слухи, что самочувствие премьера внезапно ухудшилось до такой степени, что его перевели на искусственную вентиляцию легких. Но они не подтвердились. Накануне на Даунинг-стрит официально сообщили, что состояние премьера стабильно, и он "сохраняет хорошее настроение".

Временно его обязанности исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб. Тем временем британские парламентарии подняли вопрос о полномочиях Рааба, настаивая, что они "весьма ограничены". Так, министр иностранных дел не может назначать или увольнять других министров или удостаиваться аудиенции королевы. Сам дипломат настаивает, что замещает Джонсона по его просьбе "там, где это возможно".

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