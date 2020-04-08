Указ губернатора Смоленской области от 7 апреля 2020 года № 36 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Новости

Роналдиньо выпущен из тюрьмы в Парагвае под домашний арест 01:20
11 стран приобрели права на трансляцию чемпионата Беларуси по футболу 00:11
Онлайн-трансляции богослужений РПЦ собирают сотни тысяч просмотров 00:09
Российская фигуристка заразилась коронавирусом в Италии 00:00
Скрыпник назначен главой Росаккредитации 07.04.2020
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы 07.04.2020
Минобрнауки рекомендовало вузам снизить или отменить плату за общежития 07.04.2020
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 5,4 тысячи человек 07.04.2020
Над Землей взошло "розовое" суперлуние 07.04.2020
Родившегося в "Сафари-парке" Краснодара лемура назвали Covid 07.04.2020
Бизнес подсчитал убытки от коронавируса 07.04.2020
В Петербурге врачам запретили работать по совместительству 07.04.2020
Выпускные вечера в школах могут состояться 07.04.2020
Пулково принял борт с 187 эвакуированными из Таиланда россиянами 07.04.2020
Экс-президент Эквадора приговорен к 8 годам тюрьмы за взяточничество 07.04.2020
В Ивановской области загорелась швейная фабрика 07.04.2020
Росавиация потребовала от аэропортов не сокращать режим работы 07.04.2020
У выпускников русских школ за рубежом появится свой образовательный портал 07.04.2020
Минобороны РФ разрабатывает лекарство против коронавируса 07.04.2020
В Калмыкии выписали первых пациентов, излечившихся от коронавируса 07.04.2020
США опубликовали статистику детской смертности от коронавируса 07.04.2020
Физик Мишик Казарян умер от коронавируса 07.04.2020
Появились кадры нового сериала от автора "Американской истории ужасов" 07.04.2020
В Турции из-за самоизоляции в четыре раза увеличилось число разводов 07.04.2020
Сальма Хайек рассказала о своей долгожданной роли супергероя 07.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
8 апреля 2020 г.

Указ губернатора Смоленской области от 7 апреля 2020 года № 36 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Дата подписания 7 апреля 2020 г.
Опубликован 8 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Смоленской области от 18 марта 2020 года № 24 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35) следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 3.10 следующего содержания:

"3.10. По 01.06.2020 включительно деятельность по обработке твердых коммунальных отходов. При этом складирование твердых коммунальных отходов осуществляется на площадках временного накопления твердых коммунальных отходов в целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.";

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Гражданам, проживающим на территории Смоленской области, посещавшим государства, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), а также гражданам, не зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области, прибывшим на территорию Смоленской области для временного (постоянного) проживания или временного нахождения из других субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции (COVID-19):

7.1. Обеспечить самоизоляцию на дому (в месте временного нахождения) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области.

7.2. Сообщить по телефону "горячей линии" (8 (4812) 27-10-95) о своем возвращении (прибытии) в Смоленскую область, месте, датах пребывания в указанных государствах или в указанных субъектах Российской Федерации, контактную информацию.

7.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (месту нахождения) без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.";

3) подпункт 8.1 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) граждан, указанных в пункте 7 настоящего Указа, на территорию Смоленской области.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией