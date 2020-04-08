Указ губернатора Смоленской области от 7 апреля 2020 года № 36 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35) следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 3.10 следующего содержания:

"3.10. По 01.06.2020 включительно деятельность по обработке твердых коммунальных отходов. При этом складирование твердых коммунальных отходов осуществляется на площадках временного накопления твердых коммунальных отходов в целях их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.";

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Гражданам, проживающим на территории Смоленской области, посещавшим государства, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-19), а также гражданам, не зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области, прибывшим на территорию Смоленской области для временного (постоянного) проживания или временного нахождения из других субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции (COVID-19):

7.1. Обеспечить самоизоляцию на дому (в месте временного нахождения) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области.

7.2. Сообщить по телефону "горячей линии" (8 (4812) 27-10-95) о своем возвращении (прибытии) в Смоленскую область, месте, датах пребывания в указанных государствах или в указанных субъектах Российской Федерации, контактную информацию.

7.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (месту нахождения) без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.";

3) подпункт 8.1 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) граждан, указанных в пункте 7 настоящего Указа, на территорию Смоленской области.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







