Смолов заявил, что хотел бы остаться в Испании

Нападающий "Сельты" Федор Смолов рассказал о своем желании остаться в Испании и о том, что он прилетел в Россию с разрешения клуба.

В среду 8 апреля форвард стал гостем прямого эфира в Instagram Александра Кержакова, где ответил на вопросы болельщиков. Он рассказал о том, что намерен после окончания срока аренды в "Сельте" остаться в Испании.

По словам Смолова, чемпионат этой страны совершенно другого уровня, чем РПЛ.

"Уровень в Испании другой. Там классно. Все на атаку, все думают об атаке. Когда я узнал об интересе и дал предварительное согласие, то специально посмотрел их состав. Тут же подумал: "Как с таким составом они идут в зоне вылета?" Там индивидуально сильные футбики, но играли не очень нормально. Но видишь, пришел человек и все наладил", - сказал он.

Смолов также рассказал, что на сто процентов не прогадал с переходом в "Сельту". "Я хочу остаться в Испании", - заявил Смолов.

Также нападающий рассказал о том, что прилетел в Россию из Испании, получив разрешение от клуба. "Две с половиной недели отпрашивался, чтобы улететь, - рассказал он. - Какая разница, где мне сидеть? Там не было, где тренироваться даже. "Сельта" в итоге разрешила и отпустила. Я бы без разрешения не улетел", - рассказал Смолов.

Также он рассказал о том, что прибыл в Россию через Беларусь. Он долетел до Минска, откуда отправился в Москву на машине, пройдя все необходимые процедуры во время пандемии коронавируса.