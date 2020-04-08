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08.04.2020 20:10
Рубрика: Происшествия

Тюрьма уже не многолюдна

Совет Европы отметил снижение тюремного населения в России
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
Совет Европы опубликовал свежие данные исследования тюремного населения Европы. Отмечена тенденция: в России уже много лет сокращается количество заключенных.

Исследование проводилось в 2018-2019 годы и основано на данных Ежегодника уголовной статистики СЕ SPACE. Как уточняет РИА Новости, они проводятся для Совета Европы Университетом Лозанны (Швейцария). В исследовании за 2019 год содержится информация от 45 из 52 тюремных администраций в государствах - членах Совета Европы.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В России, безусловно, самое высокое количество заключенных в Европе. Но это связано с тем, что у нас очень большая страна. Чисто статистически заключенных в России не может быть меньше, чем, допустим, в Швейцарии или Италии. На втором месте по количеству заключенных в Европе идет Турция, где сидят 269 тысяч человек. На третьем - Великобритания, где сидят 82 тысячи граждан. В России по данным Федеральной службы исполнения наказаний на 1 марта в казенных домах находилось 518 тысяч заключенных. Численность тюремного населения с начала года снизилась на 5,5 тысячи человек.

Естественно, в исследовании Совета Европы приводятся не такие свежие данные, но тенденция была и сохраняется - уже несколько лет подряд в России регулярно устанавливаются рекорды: число заключенных достигает исторического минимума, а потом становится еще меньше. Еще любопытная цифра: общая вместимость пенитенциарных учреждений. В России тюрьмы заполнены на 73,3 процента. В среднем в Европе плотность в тюрьмах выше: 89,5 процента.

Средняя сумма расходов на одного заключенного в день в Европе в 2018 году составила 68,3 евро. Увы, Россия здесь не в лидерах. У нас, по подсчетам европейских экспертов, на заключенного в день уходило 2,4 евро.

Происшествия Правосудие Тюрьмы

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