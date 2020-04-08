Старт корабля "Союз МС-16" Музей космонавтики покажет онлайн

Новости

Россияне набросились на Toyota RAV4 19:30
МИД Беларуси продолжает содействовать возвращению граждан на родину 19:29
Росгвардия предложила размещать больных коронавирусом в своих госпиталях 19:25
Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США 19:18
Росавиация просит право согласовывать вывозные рейсы бизнес-джетами 19:08
Экс-главе курганского МЧС предъявили новые обвинения 19:02
Турецких бездомных поселят в гостевых домах госучреждений из-за пандемии 18:42
Видео: пришелец из "Доктора Кто" принуждает англичан к самоизоляции 18:34
На Кубани организовали онлайн-проверку подлинности спецпропусков 18:33
В ВОЗ ответили на угрозу Трампа прекратить финансирование 18:31
Мэр Москвы призвал бизнес не сокращать работников в период борьбы с COVID-19 18:31
Ученые: Антипаразитарный препарат способность подавлять коронавирус 18:28
Песков назвал дату опубликования поручений Путина с новыми мерами поддержки 18:14
В Рязани убийце пяти человек предъявили обвинение 18:11
КамАЗ рассказал, когда выйдет премиальный тягач 18:11
Сбербанк возвращается к обычному режиму работы всех отделений 18:03
Минпромторг предложил перенести срок оплаты утильсбора 17:49
Пожарной лестнице исполнилось 254 года 17:47
Про экономику после COVID-19, хаос и новые вирусы расскажут из стен МГУ 17:39
В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции 17:36
На АЭС в Беларуси приняты все меры по предупреждению коронавируса 17:21
ЕС выделит 15 млрд евро не входящим в союз странам для борьбы с COVID-19 17:19
Летний ЧМ по легкой атлетике пройдет в июле 2022 года 17:19
Расшифрованы письмена гватемальской "Стелы 87" времен майя 17:18
Ветеранам перевели деньги к 75-летию Победы 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 18:22
Рубрика: Общество

Старт корабля "Союз МС-16" Музей космонавтики покажет онлайн

Текст: Александр Емельяненков
Московский Музей космонавтики решил поддержать своих друзей, подписчиков и всех, кто находится сейчас на самоизоляции. Старт пилотируемого корабля "Союз МС-16" с космонавтами Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Кристофером Кэссиди, который планируется на Байконуре 9 апреля в 11:05 по московскому времени, будут транслировать онлайн в сообществе музея ВКонтакте.
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Прежде такие трансляции пилотируемых стартов и посадок с комментариями специалистов и сотрудников ММК проводились в стенах самого музея и вызывали неизменный интерес у посетителей. Сейчас музей для таких посещений закрыт, но трансляцию решено не отменять, а перенести в социальные сети.

Песков назвал неприемлемыми попытки приватизации космоса

Передачу видеосигнала с космодрома Байконур обеспечит Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. А комментировать старт будут ведущий научный сотрудник музея, талантливый популяризатор космонавтики Денис Прудник и старший научный сотрудник ММК Дмитрий Ерёменко.

Добавим, что за неделю до Дня космонавтики в этом же музее запустили виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса. Это онлайн-лекции, уроки, игры, экскурсии, которые можно смотреть и в которых можно участвовать прямо из дома на сайте Музея космонавтики и в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. Цель понятная и благая - сделать время, когда взрослые и дети вынуждены находиться в самоизоляции, интересным и полезным для саморазвития.

Общество Космос

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Безработным родителям будут выплачивать по 3 тысячи в месяц на ребенка
ВТО обязала Украину выполнить требование РФ по спору до 15 сентября
Минпромторг предложил перенести срок оплаты утильсбора
В Госдуме разъяснили правила поездок на автомобилях в период пандемии
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ