Старт корабля "Союз МС-16" Музей космонавтики покажет онлайн

Прежде такие трансляции пилотируемых стартов и посадок с комментариями специалистов и сотрудников ММК проводились в стенах самого музея и вызывали неизменный интерес у посетителей. Сейчас музей для таких посещений закрыт, но трансляцию решено не отменять, а перенести в социальные сети.
Передачу видеосигнала с космодрома Байконур обеспечит Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. А комментировать старт будут ведущий научный сотрудник музея, талантливый популяризатор космонавтики Денис Прудник и старший научный сотрудник ММК Дмитрий Ерёменко.
Добавим, что за неделю до Дня космонавтики в этом же музее запустили виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса. Это онлайн-лекции, уроки, игры, экскурсии, которые можно смотреть и в которых можно участвовать прямо из дома на сайте Музея космонавтики и в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. Цель понятная и благая - сделать время, когда взрослые и дети вынуждены находиться в самоизоляции, интересным и полезным для саморазвития.