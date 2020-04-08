Старт корабля "Союз МС-16" Музей космонавтики покажет онлайн

Московский Музей космонавтики решил поддержать своих друзей, подписчиков и всех, кто находится сейчас на самоизоляции. Старт пилотируемого корабля "Союз МС-16" с космонавтами Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Кристофером Кэссиди, который планируется на Байконуре 9 апреля в 11:05 по московскому времени, будут транслировать онлайн в сообществе музея ВКонтакте.

Прежде такие трансляции пилотируемых стартов и посадок с комментариями специалистов и сотрудников ММК проводились в стенах самого музея и вызывали неизменный интерес у посетителей. Сейчас музей для таких посещений закрыт, но трансляцию решено не отменять, а перенести в социальные сети.

Передачу видеосигнала с космодрома Байконур обеспечит Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. А комментировать старт будут ведущий научный сотрудник музея, талантливый популяризатор космонавтики Денис Прудник и старший научный сотрудник ММК Дмитрий Ерёменко.

Добавим, что за неделю до Дня космонавтики в этом же музее запустили виртуальный проект #НеВыходиИзКосмоса. Это онлайн-лекции, уроки, игры, экскурсии, которые можно смотреть и в которых можно участвовать прямо из дома на сайте Музея космонавтики и в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. Цель понятная и благая - сделать время, когда взрослые и дети вынуждены находиться в самоизоляции, интересным и полезным для саморазвития.