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08.04.2020 17:18
Рубрика: Общество

Расшифрованы письмена гватемальской "Стелы 87" времен майя

Текст: Денис Передельский
Фото: Cultura y Deportes Фото: Cultura y Deportes
Фото: Cultura y Deportes

Немецкие археологи, работающие в Гватемале, частично расшифровали письмена, выгравированные на древней стеле возрастом около 2000 лет. Ученые пришли к выводу, что в их руки попали образцы самой ранней письменности цивилизации майя.

Как сообщает Archaeology News Network, артефакт был обнаружен еще в сентябре 2018 года в джунглях Гватемалы при обследовании в археологическом парке Такалик-Абадж в муниципалитете Эль-Асинталь, примерно в 125 км к юго-западу от столицы страны. Этот памятник получил условное обозначение "Стела 87".

Фото: University of Michigan
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Ее возраст сразу был оценен примерно в 2000 лет. Изначально ученые предполагали, что стела принадлежала ольмекам - более древней цивилизации, на смену которой пришли потеснившие их майя. Ранее на этом же участке было обнаружено немало сооружений ольмеков. Однако детальный анализ показал, что стела была изготовлена майя - народом, который веками доминировал в южной части Мексики и в Центральной Америке.

"Огромная важность "Стелы 87" заключается в том, что она является самым ранним примером появления и развития письменности в Мезоамерике, - говорит соавтор исследования Николай Грубее. - Вероятно, Такалик Абадж был местом экспериментов с письменностью майя".

Расшифровать этот текст дословно и полностью ученым пока не удалось. Письменность майя во многом остается загадкой для экспертов. В прошлом веке вообще считалось, что у этого народа письменности не было.

Однако даже частичный перевод помог установить, что стела содержит текст с именем правителя и различными названиями. Возможно, речь идет об описании военных кампаний, успешно проведенных вождем, что было характерно для культуры майя.

Уточненная датировка показала, что стела была создана около 100 года до н.э., то есть в конце доклассического периода (400 г. до н.э. - 200 г. н.э.). Она была вырезана из одного валуна.

Такалик-Абадж - это город, который изначально был заселен ольмеками. Когда они исчезли, майя продолжали развивать их культуру. Археолог из Гватемалы Криста Шибер, технический координатор парка, называет Такалик-Абадж "лабораторией". Возможно, майя действительно проводили в ней свои "эксперименты" по созданию письменности.

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