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08.04.2020 16:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Столичные полицейские будут штрафовать за нарушения самоизоляции

Текст: Владимир Баршев
Столичная полиция получила право привлекать к ответственности за нарушения режима самоизоляции. Соглашение между МВД РФ и правительством Москвы утвердил своим распоряжением премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, что 1 апреля вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы. Введена статья о нарушении требований режима повышенной готовности на территории города Москвы.

Так, например, необеспечение режима самоизоляции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей. Совершение этого правонарушения с использованием транспортного средства влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Повторное совершение административных правонарушений влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

При нарушении с использованием автомобиля предусматривается задержание машины.

КоАП Москвы предусматривает, что протоколы об этих нарушениях вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции, в том числе полиции на транспорте).

Но полиция не может применять меры, предусмотренные местным законодательством. Именно по этой причине, чтобы наделить столичных полицейских таким правом, и было необходимо заключить соответствующее соглашение между правительством региона и МВД РФ.

Впрочем, до сих пор непонятно, кого и за что будут наказывать. Как пояснил корреспонденту "РГ" адвокат Сергей Радько, сам термин "самоизоляция" в нормативных актах не определен.

Поэтому непонятно, кого полиция будет привлекать к ответственности. По идее КоАП Москвы распространяется на всех, кто вышел без уважительной причины на улицу.

Фото: Антон Буценко/ТАСС
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Но кого будут штрафовать? Одни считают, что привлекать к ответственности можно только тех граждан, которым выписаны предписания находиться дома или в больнице. А также лиц старше 65 лет, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Другие считают, что меры должны применяться в отношении любого человека, без уважительной причины удалившегося более чем на 100 метров от своего места жительства.

Так что, как все это будет реализовано - пока непонятно. Покажет административная практика.

Напомним, что это второе соглашение между Министерством внутренних дел и правительством Москвы. Первое наделяло столичные власти полномочиями по оформлению нарушений правил остановки и стоянки машин.

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