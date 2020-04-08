Столичные полицейские будут штрафовать за нарушения самоизоляции

Напомним, что 1 апреля вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы. Введена статья о нарушении требований режима повышенной готовности на территории города Москвы.

Так, например, необеспечение режима самоизоляции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей. Совершение этого правонарушения с использованием транспортного средства влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Повторное совершение административных правонарушений влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

При нарушении с использованием автомобиля предусматривается задержание машины.

КоАП Москвы предусматривает, что протоколы об этих нарушениях вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции, в том числе полиции на транспорте).

Но полиция не может применять меры, предусмотренные местным законодательством. Именно по этой причине, чтобы наделить столичных полицейских таким правом, и было необходимо заключить соответствующее соглашение между правительством региона и МВД РФ.

Впрочем, до сих пор непонятно, кого и за что будут наказывать. Как пояснил корреспонденту "РГ" адвокат Сергей Радько, сам термин "самоизоляция" в нормативных актах не определен.

Поэтому непонятно, кого полиция будет привлекать к ответственности. По идее КоАП Москвы распространяется на всех, кто вышел без уважительной причины на улицу.

Но кого будут штрафовать? Одни считают, что привлекать к ответственности можно только тех граждан, которым выписаны предписания находиться дома или в больнице. А также лиц старше 65 лет, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Другие считают, что меры должны применяться в отношении любого человека, без уважительной причины удалившегося более чем на 100 метров от своего места жительства.

Так что, как все это будет реализовано - пока непонятно. Покажет административная практика.

Напомним, что это второе соглашение между Министерством внутренних дел и правительством Москвы. Первое наделяло столичные власти полномочиями по оформлению нарушений правил остановки и стоянки машин.