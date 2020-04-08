Су-57 назвали угрозой господству ВВС США

Появление у России и Китая истребителей пятого поколения поставило под угрозу господство США, которые ранее были безоговорочными лидерами в разработке и производстве таких самолетов. Сейчас же велика вероятность, что Су-57 вместе с "помощником" в виде ударного беспилотника станут сильнейшими в мире.

Об этом написало китайское издание Sohu.

Осилить производство боевых самолетов пятого поколения может не каждая страна. Соединенные Штаты, занявшиеся их разработкой более 20 лет назад, пока остаются единственным государством, имеющим две модели - F-22 и F-35, при этом производство первого остановлено. Вместе с тем, потенциал появившихся сравнительно недавно российского Су-57 и китайского J-20 безграничен, что превращает однозначное доминирование США в противостояние трех сторон.

- Нельзя не отметить, что истребитель Су-57 был опробован в реальных боевых условиях в Сирии. Это стало отличным опытом и определило предназначение самолета. Как только он будет принят на вооружение, он сможет сразу отправиться на поле боя, - приводит выдержку из материала портал ИноСМИ.

Издание напоминает о недавно опубликованном видеоролике, где демонстрируется выполнение Су-57 различных маневров. Особое внимание привлекает эпизод с запуском ракеты "воздух-воздух" из внутреннего отсека. В сюжете в целом можно увидеть превосходную практическую боеспособность российского истребителя.

Еще одним козырем Су-57 станет работа в паре с тяжелым ударным беспилотником. В ближайшем будущем он получит искусственный интеллект, а управлять аппаратом можно будет с борта истребителя.

- Никто не ожидал, что Россия таким образом усилит мощь и без того смертоносного самолета. Беспилотный аппарат сможет без участия человека прокладывать маршрут в обход ПВО противника, находить и атаковать важнейшие цели (штабы, узлы связи, пусковые установки ракет) и невредимым возвращаться на базу. Можно себе представить, какой страх будет наводить Су-57 вместе с таким помощником. Подобная комбинация станет сильнейшей в мире, - отмечается в публикации.

На отработку боеспособности своеобразного дуэта истребителя и беспилотника потребуется время, тем более, что Су-57 еще только готовится к передаче в подразделения Воздушно-космических сил РФ. Тем не менее, российский истребитель пятого поколения представляет угрозу господству ВВС США, а вместе с ударным беспилотным аппаратом сможет заставить поволноваться F-22, резюмирует издание.