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08.04.2020,  
10:51
Текст:  Тимур Алимов

Су-57 назвали угрозой господству ВВС США

Появление у России и Китая истребителей пятого поколения поставило под угрозу господство США, которые ранее были безоговорочными лидерами в разработке и производстве таких самолетов. Сейчас же велика вероятность, что Су-57 вместе с "помощником" в виде ударного беспилотника станут сильнейшими в мире.

Об этом написало китайское издание Sohu.
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Осилить производство боевых самолетов пятого поколения может не каждая страна. Соединенные Штаты, занявшиеся их разработкой более 20 лет назад, пока остаются единственным государством, имеющим две модели - F-22 и F-35, при этом производство первого остановлено. Вместе с тем, потенциал появившихся сравнительно недавно российского Су-57 и китайского J-20 безграничен, что превращает однозначное доминирование США в противостояние трех сторон.

- Нельзя не отметить, что истребитель Су-57 был опробован в реальных боевых условиях в Сирии. Это стало отличным опытом и определило предназначение самолета. Как только он будет принят на вооружение, он сможет сразу отправиться на поле боя, - приводит выдержку из материала портал ИноСМИ.

Издание напоминает о недавно опубликованном видеоролике, где демонстрируется выполнение Су-57 различных маневров. Особое внимание привлекает эпизод с запуском ракеты "воздух-воздух" из внутреннего отсека. В сюжете в целом можно увидеть превосходную практическую боеспособность российского истребителя.

Еще одним козырем Су-57 станет работа в паре с тяжелым ударным беспилотником. В ближайшем будущем он получит искусственный интеллект, а управлять аппаратом можно будет с борта истребителя.

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
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- Никто не ожидал, что Россия таким образом усилит мощь и без того смертоносного самолета. Беспилотный аппарат сможет без участия человека прокладывать маршрут в обход ПВО противника, находить и атаковать важнейшие цели (штабы, узлы связи, пусковые установки ракет) и невредимым возвращаться на базу. Можно себе представить, какой страх будет наводить Су-57 вместе с таким помощником. Подобная комбинация станет сильнейшей в мире, - отмечается в публикации.

На отработку боеспособности своеобразного дуэта истребителя и беспилотника потребуется время, тем более, что Су-57 еще только готовится к передаче в подразделения Воздушно-космических сил РФ. Тем не менее, российский истребитель пятого поколения представляет угрозу господству ВВС США, а вместе с ударным беспилотным аппаратом сможет заставить поволноваться F-22, резюмирует издание.

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