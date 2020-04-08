Средневековую святыню из "Холма Дьявола" нашли в британской пещере

В Великобритании сошедший оползень открыл вход в необычную пещеру на склоне холма. В ней археологи обнаружили таинственную средневековую святыню, датируемую XIV веком.

Сообщение об открытии появилось на сайте британского Института археологии (UCL Institute of Archaeology), входящего в структуру Калифорнийского университета (США). Оно было сделано в английском графстве Суррей недалеко от города Гилфорда.

Недавно там неподалеку от церкви Святой Екатерины сошел оползень. Произошло это на холме, через которой проходит железная дорога. Она была построена в 1840-х годах. После схода оползня на место отправились железнодорожники, чтобы проверить, не повреждены ли пути.

Они и обнаружили странную пещеру на песчаном склоне холма. О своей находке рабочие сообщили археологам, поскольку внутри пещеры они наткнулись на странную "резьбу" и гравюру.

Чтобы проникнуть в пещеру, пришлось использовать альпинистское снаряжение. Вход в нее расположен на высоте человеческого роста. В пещере археологи обнаружили то, что идентифицировали как готическую святыню, предварительно датируемую XIV веком.

Внутри пещеры имеется ниша высотой 70 сантиметров. В ней вырезаны точки и изображение креста на Голгофе слева от них. Всего же было обнаружено семь-восемь дополнительных небольших ниш со полустертыми надписями или инициалами внутри.

Потолок пещеры закопчен, а на полу были найдены следы двух костров. Возможно, копоть на своде появилась из-за использования масляных ламп. Археологи считают, что в средневековье эта пещера была большего размера.

Предположительно, она использовалась в качестве храма задолго до того, как на вершине холма была построена церковь. Однако что это был за храм, ученым еще предстоит установить. Отметим, что этот холм до XIV века носил название Drakehill, то есть "Холм Дракона".

Найденные в пещере остатки сажи и древесного угля отправлены на анализ. Их исследование позволит уточнить датировку.