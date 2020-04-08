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Рубрика: В мире

Сын президента Сербии заражен коронавирусом и госпитализирован

Текст: Александр Борисов ( Белград)

Сын президента Сербии Александра Вучича - Данило Вучич заражен каронавирусной инфекцией и госпитализирован в одну из клиник Белграда, написал сербский лидер в своем Instagram.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости www.ria.ru
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"Когда все это только началось, мой Данило сказал мне, что сдаваться нельзя. Мой первенец заражен коронавирусом, а клиническая картина такая, что он был госпитализирован в инфекционную клинику. Сын, ты победишь это. Папа тебя любит, мы все тебя любим!", - подчеркнул Александр Вучич.

На данный момент число инфицированных коронавирусом в Сербии достигло 2666 человек, из них 1726 - госпитализированы, 65 - скончались.

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