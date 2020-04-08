Трамп допустил возможность приостановки взносов в ВОЗ

Власти США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в ходе брифинга в Белом доме заявил президент Дональд Трамп, отметив, что организация получает от его страны большие объемы средств.

Сначала Трамп решительно заявил журналистам о намерении приостановить выделение денег организации. Тогда один из представителей СМИ уточнил, подходящее ли сейчас время для данного шага. На это хозяин Белого дома ответил, что "возможно, нет". "Я не говорю, что собираюсь сделать это, но мы собираемся изучить такую возможность", - цитирует ТАСС лидера США.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором данных о ситуации с коронавирусом, в Соединенных Штатах зафиксированы более 386 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 12 тысяч человек.

Всего же в мире, по данным ВОЗ, почти 1,28 миллиона заразившихся коронавирусом, более 72 тысяч человек скончались.