Президент Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в стремительном распространении коронавируса в США, а потому пригрозил прекратить перечисление членских взносов в организацию. В интервью телеканалу Fox News он назвал все меры ВОЗ против COVID-19 "неправильными", и более того - "играющими на руку" главному антагонисту американской администрации - Китаю.

"Мы много лет перечисляли ВОЗ примерно 58 миллионов долларов в год, - сказал он. - Настала пора разобраться с этим".

Представитель генсека ООН Стефан Джюаррик не согласился с такой оценкой, напомнив, что ВОЗ "доставила миллионы единиц спецоборудования разным странам для борьбы с COVID-19".

Американская элита любит в периоды внутренних кризисов прикрыть свои промахи поисками внешнего врага. Обстановка с COVID-19 в Америке тяжелейшая. Главный хирург страны Джером Адамс спрогнозировал, что предстоящие недели по трагичности для страны будут подобны атаке на Перл-Харбор или терактам 9/11.

В последние дни число жертв раз за разом обновляет рекорды. К среде суточное количество погибших от вируса составило более 1,7 тысячи человек, а общее число умерших подобралось к 13 тысячам. Более 400 тысяч человек инфицированы коронавирусом.

С учетом того, что на носу в США президентские выборы, властям еще только предстоит объяснить своим гражданам, как получилось, что именно их страна стала эпицентром пандемии. Трамп, как и большинство его предшественников, не из тех, кто берет вину на себя. Поэтому не удивительно, что глава Белого дома обрушился на ВОЗ, а попутно не забыл упомянуть Китай.