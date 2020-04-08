Новости

Сын президента Сербии заражен коронавирусом и госпитализирован 22:50
Мишустин раскритиковал регионы за неточности в отчетах по коронавирусу 22:48
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до двух 22:46
Губернаторам поручено направлять все запросы по коронавирусу в Информцентр 22:44
Пожару в доме престарелых в Москве присвоен третий уровень сложности 22:28
В Москве горит дом престарелых 22:15
Число умерших от COVID-19 по всей Европе превысило 60 тысяч человек 22:14
Папа римский осудил попытки нажиться на коронавирусе 22:11
Какие дополнительные запреты вводят во Франции из-за коронавируса 22:07
Андрей Воробьев рассказал о состоянии больных COVID-19 21:32
Собянин призвал готовиться к резкому росту заболеваемости 21:08
Путин поручил прописать, на какие работы можно тратить субсидии в борьбе с COVID 21:02
В штате Нью-Йорк за сутки умерли от коронавируса более 700 человек 20:59
В Италии за сутки выздоровело рекордное количество человек 20:38
В Мордовии ввели местные надбавки для медиков, борющихся с COVID-19 20:35
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской НПО 20:32
Техас предложил сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в сутки 20:22
Путин попросил не прекращать региональные выплаты врачам 20:00
Горбольница Армянска стала очагом коронавируса 19:49
Россияне набросились на Toyota RAV4 19:30
МИД Беларуси продолжает содействовать возвращению граждан на родину 19:29
Росгвардия при осложнении ситуации с коронавирусом предоставит свои госпитали 19:25
Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США 19:18
Росавиация просит право согласовывать вывозные рейсы бизнес-джетами 19:08
Экс-главе курганского МЧС предъявили новые обвинения 19:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 21:00
Рубрика: В мире

Трамп слезает с ВОЗ

США ищут виноватых в пандемии
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
Президент Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в стремительном распространении коронавируса в США, а потому пригрозил прекратить перечисление членских взносов в организацию. В интервью телеканалу Fox News он назвал все меры ВОЗ против COVID-19 "неправильными", и более того - "играющими на руку" главному антагонисту американской администрации - Китаю.

"Мы много лет перечисляли ВОЗ примерно 58 миллионов долларов в год, - сказал он. - Настала пора разобраться с этим".

В Госдуме оценили перспективу приостановки финансирования ВОЗ со стороны США

Представитель генсека ООН Стефан Джюаррик не согласился с такой оценкой, напомнив, что ВОЗ "доставила миллионы единиц спецоборудования разным странам для борьбы с COVID-19".

Американская элита любит в периоды внутренних кризисов прикрыть свои промахи поисками внешнего врага. Обстановка с COVID-19 в Америке тяжелейшая. Главный хирург страны Джером Адамс спрогнозировал, что предстоящие недели по трагичности для страны будут подобны атаке на Перл-Харбор или терактам 9/11.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Эпидемия коронавируса в США подорвала боеготовность американских войск

В последние дни число жертв раз за разом обновляет рекорды. К среде суточное количество погибших от вируса составило более 1,7 тысячи человек, а общее число умерших подобралось к 13 тысячам. Более 400 тысяч человек инфицированы коронавирусом.

С учетом того, что на носу в США президентские выборы, властям еще только предстоит объяснить своим гражданам, как получилось, что именно их страна стала эпицентром пандемии. Трамп, как и большинство его предшественников, не из тех, кто берет вину на себя. Поэтому не удивительно, что глава Белого дома обрушился на ВОЗ, а попутно не забыл упомянуть Китай.

В мире США Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Москве горит дом престарелых
Путин: Безработным родителям будут выплачивать по 3 тысячи в месяц на ребенка
Мишустин разъяснил порядок вывоза граждан РФ по спискам с "Госуслуг"
Аналитики Банка России не исключили второй волны вируса к концу года
ВТО обязала Украину выполнить требование РФ по спору до 15 сентября
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах