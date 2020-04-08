Три флешмоба, которые скрасят время в самоизоляции

Самоизоляция флешмобу не помеха. Вот сразу три отличных флешмоба, в которых можно участвовать и отлично провести время.

#арткарантин

Этот флешмоб за все хорошее и против всего плохого, запущенный газетой The Art Newspaper Russia (TANR), поначалу был рассчитан на художников, которые участвуют в программе мастерских и арт-резиденций Музея современного искусства "Гараж". Они прислали свои работы, так или иначе связанные с карантином: вдохновленные им или просто сделанные во время великого сидения дома. Но теперь TANR решила пригласить участвовать в этой истории всех желающих.

Что нужно сделать? Алгоритм действий прост: опубликуйте в соцсетях созданное в период карантина или созвучное текущему моменту произведение, поставьте хештег #арткарантин #artquarantine.

Что в перспективе? Удовольствие от создания работы, азарт состязания, и, возможно (почему нет?) одно из трех призовых мест. В качестве подарков победителям обещаны крутые книги, которые стали победителями премии The Art Newspaper Russia в последние годы. Это "Бумажная архитектура: антология" Юрия Аввакумова (изд. Музей современного искусства "Гараж" при поддержке AVC Charity), "Кузьма Петров-Водкин и его школа" (изд. "Галеев-галерея") и "Русские художники на Венецианской биеннале. 1895-2013" Николая Молока (изд. Stella Art Foundation).

Победители будут объявлены 20 апреля.

#МирИзМоегоОкна

Вообще-то этот флешмоб придумали итальянцы. Дай бог здоровья им, как и всем, кто сейчас переживает вторжение COVID-19! Понятно, почему этот флешмоб родился в Италии. Там даже вид на крыши живописный, не говоря уж про площадь Сан-Марко и фонтаны Рима… Так вот, наш Музей архитектуры имени А.В. Щусева решил подхватить эстафету.

Идея замечательна тем, что каждому позволяет почувствовать себя художником. Достаточно лишь решить, что рама окна - это рама картины. Разумеется, жанровых сценок на этом полотне вы найдете предостаточно. Птицы летают, коты умываются и дерутся, а счастливые владельцы собак неспешно вышагивают по двору, вызывая жгучую зависть. Словом, всюду жизнь.

Измените угол зрения, и вы обнаружите, что всюду - архитектура! Даже если это детская площадка с покосившейся "ракетой", огороженная нынче красно-белой карантинной лентой, автобусная остановка, уютная пятиэтажка или высотка, из-за которой вы мне можете наблюдать теперь восход солнца.

Музей архитектуры предлагает всем, кто неравнодушен к окружающему нас 24/7 пространству, сфотографировать вид из окон квартиры или дома и опубликовать снимок на странице любой из доступных социальных сетей с хештэгом #миризмоегоокна.

Вот рекомендации музея: "Обращаем внимание на внешний вид соседних домов, которых прежде не замечали. Что это за дом? Экспериментальное жильё 1960-х годов или дерзкий авангард 1920-х? Может быть, вам посчастливилось жить рядом с памятником архитектуры эпохи модерна или доходным домом историзма? Или же в новом жилом комплексе с игрой цветовых пятен на фасаде?"

А пока можно сравнить свой вид из окна с картинами, открывающимися из окна музейных сотрудников… Их можно найти на блогах музея в соцсетях…

Фотожабы против коронавируса

"Артгид" обратил внимание, что блогеры эпохи пандемии полюбили коллажи по мотивам легендарных шедевров. А поскольку "Артид" поддерживает создание новых шедевров, то он объявил конкурс фотожаб, противодействующих коронавирусу и привлекающих внимание к связанным с ним проблемам.

"Артгид" пригласил читателей присылать свои плакаты, коллажи, мотиваторы и демотиваторы на адрес info@artguide.ru с пометкой в теме письма "Коронавирус. Конкурс". Условия конкурса смотрим здесь.

Лучшие работы обещают опубликовать, а трем победителям достанутся сборник рассказов Павла Пепперштейна "Эпоха аттракционов" (третья премия), книга художника Виктора Пивоварова "Влюбленный агент" (вторая премия) и ставший раритетом каталог выставки художника Павла Пепперштейна "Город Россия".