Турецких бездомных поселят в гостевых домах госучреждений из-за пандемии

Турция запустила проект "Жилье для бездомных", направленный на то, чтобы уберечь людей, не имеющих крова, от коронавируса. Об этом заявила министр по делам семьи, труда и социального обеспечения Турции Зехра Зюмрют Сельджук, сообщает турецкая газета Hurriyet.

По ее словам, проект будет осуществляться в координации с местными отделениями министерства в 81 провинции Турции.

В рамках новой инициативы власти будут искать бездомных и временно, до конца эпидемии коронавируса, селить их в гостевых домах госучреждений. В тех местах, где таких домов нет, станут использовать гостиницы и общежития. Государство, по словам Сельджук, поможет им с едой, одеждой и другими основными нуждами.

Кроме того, бездомные во время проживания в предоставленном государством помещении будут проходить регулярный медосмотр и прослушивать информацию об опасности коронавируса и правилах гигиены.

По информации турецкой благотворительной неправительственной организации ÇOTUM, порядка 20 процентов бездомных в стране имеют заболевания легких и дыхательных путей.

В настоящее время в Турции более 30 тысяч заболевших коронавирусом, 649 человек скончались, 1,3 тысячи выздоровели. Власти велели жителям изолироваться и не выходить из дома без насущной необходимости.