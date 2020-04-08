Указ главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 года № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва"

В связи с необходимостью усиления мер по недопущению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV (далее - новая коронавирусная инфекция), на территории Республики Тыва, в соответствии с частью 4 статьи 7 Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 BX-I "О статусе Главы - Председателя Правительства Республики Тыва", распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", руководствуясь подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и частью 64 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановляю:

1. Утвердить обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности (приложение № 1).

2. Утвердить перечень органов государственной власти и должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (приложение № 2).

3. Министерству здравоохранения Республики Тыва:

1) организовать проведение медицинскими организациями в установленном порядке медицинских осмотров и непрерывного медицинского наблюдения лиц, прибывших в Республику Тыва из иностранных государств и (или) субъектов Российской Федерации (далее - прибывшие лица), по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций в соответствии с постановлениями об изоляции Главного государственного санитарного врача Республики Тыва (его заместителя);

2) организовать оказание медицинскими организациями в установленном порядке первичной медико-санитарной помощи гражданам при наличии у них респираторных симптомов по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;

3) обеспечить отдельный прием пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии с оказанием им первичной медицинской помощи;

4) обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбор биологического материала от больных, оснащение бригад скорой медицинской помощи, приемных отделений, фельдшерско-акушерских пунктов пульсоксиметрами, отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными пневмониями, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких;

5) неукоснительно следовать маршрутизации больных с признаками внебольничной пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, провести своевременную корректировку схем их перепрофилирования, предусмотрев создание условий изолированного пребывания больных внебольничными пневмониями;

6) обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной сети;

7) незамедлительно проводить регламентированный комплекс противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией;

8) обеспечить проведение лабораторного обследования всем лицам, вернувшимся из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний;

9) обеспечить готовность лабораторных медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, перечень лабораторий медицинских организаций, ориентированных на работу по выявлению новой коронавирусной инфекции;

10) обеспечить организацию дополнительных мест интенсивной терапии для больных с внебольничной пневмонией в медицинских организациях Республики Тыва, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях;

11) обеспечить работу круглосуточной "горячей линии" для прибывших граждан по телефону: 89235901323;

12) обеспечить разработку памяток для населения по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции;

13) совместно с Управлением Росздравнадзора по Республике Тыва (по согласованию) организовать мониторинг наличия противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты (масок) в аптечной и торговых сетях на территории соответствующего муниципального образования с использованием единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований;

14) совместно с Министерством образования и науки Республики Тыва, Министерством труда и социальной политики Республики Тыва ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции, в подведомственных организациях и учреждениях, а также в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан, обеспечить контроль за их соблюдением и усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия в указанных учреждениях;

15) организовать мониторинг обращений граждан старше 65 лет, больных острыми респираторными вирусными инфекциями (среднетяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями;

16) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию) (далее - Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва) обеспечить своевременное выявление и изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, в соответствии с медицинскими показаниями;

17) обеспечить увеличение заработной платы медицинского персонала, привлекаемого для профилактики завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в два раза.

4. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, Министерству образования и науки Республики Тыва:

1) совместно с Министерством здравоохранения Республики Тыва организовать работу социальных служб и волонтеров по оказанию помощи лицам пожилого возраста, соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства (месту пребывания), по доставке продуктов питания и лекарств по месту их жительства (месту пребывания);

2) совместно с Министерством информатизации и связи Республики Тыва разработать и утвердить порядок выдачи гражданам, проживающим или пребывающим на территории Республики Тыва, специальных разрешений на передвижение в период действия запретов и ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

5. Министерству образования и науки Республики Тыва:

1) совместно с Министерством труда и социальной политики Республики Тыва принять правовой акт, регулирующий деятельность волонтеров и их правовой статус;

2) совместно с руководителями образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории Республики Тыва, установить для обучающихся по данным образовательным программам каникулы в весенний период с 18 марта по 12 апреля 2020 года;

3) совместно с Министерством здравоохранения Республики Тыва обеспечить постоянное методическое сопровождение и консультирование педагогических работников, родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по вопросам реализации мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции;

4) совместно с ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет", руководителями профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Республики Тыва, осуществлять с 18 марта 2020 года образовательную деятельность при реализации профессиональных образовательных программ вне места нахождения образовательных организаций с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

5) составить список лиц, обучающихся за пределами Республики Тыва и передать в Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;

6) приостановить с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, и обеспечить реализацию указанных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации;

7) совместно с руководителями муниципальных образований Республики Тыва обеспечить с 6 по 30 апреля 2020 года включительно работу дежурных групп для воспитанников дошкольных образовательных организаций (детских садов), родители (законные представители) которых выполняют трудовые функции в организациях, осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации или настоящим Указом не были приняты ограничительные меры.

6. Министерству спорта Республики Тыва, организаторам официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Республики Тыва (спортивным федерациям, государственным и муниципальным учреждениям, частным организаторам):

1) прекратить обеспечение участия спортсменов в спортивных мероприятиях, проводимых за пределами Республики Тыва;

2) перенести сроки проведения спортивных мероприятий на более поздний период.

7. Министерству культуры Республики Тыва, организаторам официальных культурно-массовых мероприятий на территории Республики Тыва (государственным и муниципальным учреждениям, федерациям и частным организаторам):

1) прекратить обеспечение участия художественных коллективов, работников культуры в мероприятиях, проводимых за пределами Республики Тыва;

2) перенести сроки проведения культурно-массовых мероприятий на более поздний период.

8. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва организовать работу по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и отрегулировать перемещение сельхозтоваропроизводителей по территории Республики Тыва.

9. Министерству дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва утвердить порядок и режим работы внутригородского пассажирского транспорта, осуществляющего пассажироперевозки на территории городских округов город Кызыл, город Ак-Довурак, сельских поселений Сукпак Кызылского района и Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района, поселка городского типа Каа-Хем Кызылского района.

10. Министерству образования и науки Республики Тыва совместно с Министерством финансов Республики Тыва увеличить размер финансовых средств, выделяемых из республиканского бюджета Республики Тыва на питание воспитанников (обучающихся) ГБОУ "Республиканская школа-интернат "Тувинский кадетский корпус", не ниже 313 рубля 65 копеек в день на одного воспитанника (обучающего (ей) ся).

11. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, организациям всех форм собственности отказаться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, на период режима повышенной готовности в соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. N 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

12. Органам исполнительной власти Республики Тыва:

1) не направлять лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Тыва, и иных работников в служебные командировки (не разрешать их выезд) за пределы Республики Тыва;

2) отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в них, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Главы Республики Тыва;

3) организовать взаимодействие с подведомственными организациями по соблюдению требований и рекомендаций по противодействию завозу и распространению в Республике Тыва новой коронавирусной инфекции;

4) приостановить до особого распоряжения личный прием граждан и рекомендовать гражданам подавать документы через электронные интернет-приемные или посредством почтовых отправлений;

5) воздержаться от проведения и приостановить конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Тыва (на включение в кадровый резерв), аттестации и квалификационные экзамены.

13. Органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва:

- не направлять депутатов, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в служебные командировки (не разрешать их выезд) на территорию иностранных государств;

- направление депутатов, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих в служебные командировки в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях по согласованию с Главой Республики Тыва;

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций по противодействию распространению в Республике Тыва новой коронавирусной инфекции;

- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан, конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Республики Тыва (на включение в кадровый резерв), аттестации и квалификационных экзаменов либо приостановить объявленные конкурсы;

- совместно с Министерством труда и социальной политики Республики Тыва и Министерством здравоохранения Республики Тыва организовать социальное сопровождение граждан старше 65 лет с привлечением социальных работников, волонтеров и представителей общественных организаций;

- проинформировать граждан старше 65 лет о контактных данных (Ф.И.О., телефон) лиц, осуществляющих их социальное сопровождение;

- осуществлять на постоянной основе контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан старше 65 лет;

- обеспечить проведение регулярной дезинфекции в общественных местах, на автобусных остановках муниципальных образований до особого распоряжения включительно.

14. Рекомендовать:

1) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Республики Тыва:

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций по противодействию распространению в Республике Тыва новой коронавирусной инфекции;

- оказывать в пределах компетенции содействие исполнительным органам государственной власти Республики Тыва и органам местного самоуправления в реализации мер по противодействию распространению в Республике Тыва новой коронавирусной инфекции;

2) Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва совместно с Министерством здравоохранения Республики Тыва и Министерством экономики Республики Тыва провести мониторинг цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях республики;

3) Управлению Роспотребнадзора по Республике Тыва:

- при получении положительных и (или) сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию немедленно организовать комплекс противоэпидемических мероприятий по алгоритму действий и в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Республики Тыва;

- продолжить оперативный контроль за эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции, организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Тыва;

- продолжить взаимодействие с Министерством внутренних дел по Республике Тыва и Управлением Федеральной службы безопасности России по Республике Тыва по своевременному установлению лиц, местонахождение которых не известно;

- взять на контроль выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

- усилить санитарно-карантинный контроль на двусторонних автомобильных пунктах пропуска "Хандагайты", "Шара-Сур", "Цаган-Тологой";

4) религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Тыва, не допускать посещения гражданами культовых учреждений;

5) работодателям с численностью работников не менее 100 человек незамедлительно создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;

6) Министерству внутренних дел по Республике Тыва, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва, органам исполнительной власти Республики Тыва, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 КоАП Российской Федерации, обеспечить осуществление контроля за соблюдением изолируемыми гражданами режима самоизоляции с предоставлением ежедневной информации в Оперативный штаб при Правительстве Республики Тыва по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва;

7) Региональному исполкому ОНФ в Республике Тыва организовать деятельность волонтеров.

15. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Республики Тыва обеспечить неукоснительное исполнение настоящего Указа и обеспечить в пределах компетенции информирование и разъяснение населению о мерах по противодействию завозу и распространению в Республике Тыва новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения правил, утвержденных настоящим Указом.

16. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности распоряжением Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

17. Признать утратившими силу:

1) Указ Главы Республики Тыва от 16 марта 2020 года № 53 "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва";

2) Указ Главы Республики Тыва от 30 марта 2020 года № 69 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 53";

3) Указ Главы Республики Тыва от 30 марта 2020 года № 70 "О введении режима полной самоизоляции граждан на территории Республики Тыва";

4) Указ Главы Республики Тыва от 3 апреля 2020 года № 73 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 53 и Указ Главы Республики Тыва от 30 марта 2020 г. № 70";

5) Указ Главы Республики Тыва от 3 апреля 2020 года № 74 "Об утверждении перечня органов исполнительной власти Республики Тыва и их должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях".

18. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Ш.Х. Хопуя.

19. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол





Приложение № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 года № 76а

Обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности

1. Обязать с 30 марта 2020 до особого распоряжения включительно:

1) гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением: случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и

случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящими Правилами, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Тыва;

случаев если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящими Правилами (в том числе оказание транспортных услуг, услуги вывоза отходов и услуги доставки);

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Указанные в абзацах 2-6 настоящего подпункта граждане должны при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, служебное удостоверение, справку, выданную и удостоверенную работодателем, или иной документ, подтверждающий вышеперечисленные обстоятельства.

2) ограничить передвижение граждан между административными территориями внутри республики, за исключением имеющих документ, удостоверяющий о направлении на командировку;

3) гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Органы государственной власти Республики Тыва, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, должны обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, установления специального режима допуска нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

4) лицам, прибывшим в Республику Тыва из иностранных государств и (или) субъектов Российской Федерации (далее - прибывшие лица):

- в течение одного дня с даты прибытия в Республику Тыва сообщить в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва по телефону 89232641865, в Министерство здравоохранения Республики Тыва по телефону 89333141449 следующую информацию:

фамилия, имя, отчество;

адрес места жительства (места пребывания);

номер контактного телефона;

наименование иностранного государства и (или) субъекта Российской Федерации, из которого прибыли, и даты пребывания;

о лицах, контактировавших с ним в пути пребывания в Республику Тыва.

- ожидать по месту пребывания доставку постановления главного государственного санитарного врача Республики Тыва (его заместителя) об изоляции и посещения медицинского работника, в том числе для выдачи листка нетрудоспособности;

- в течение 14 календарных дней с даты прибытия в Республику Тыва соблюдать режим самоизоляции по месту жительства (месту пребывания), не покидая место изоляции (квартиру, дом, иное жилое помещение);

5) работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Тыва:

- организовать ежедневное измерение температуры тела у работников;

- в случае выявления у работника респираторных симптомов предлагать работнику незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за получением первичной медико-санитарной помощи;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции;

организовать проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

- рассмотреть возможность выполнения работниками трудовой функции вне рабочего места, дистанционно или на дому;

- воздержаться от направления работников в служебные командировки и туризм за пределы Республики Тыва;

6) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, регулярно проводить мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

7) гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территории Республики Тыва, соблюдать режим самоизоляции до момента устранения обстоятельств, послуживших введению режима повышенной готовности.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых домах.

При появлении первых признаков респираторной инфекции, а также других проблем, связанных со здоровьем, оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обратиться в телефонном режиме в скорую медицинскую помощь либо в медицинскую организацию по месту своего жительства, и ждать приезда медицинского работника.

2. Временно приостановить до особого распоряжения:

1) проведение сельскохозяйственных ярмарок, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг в иных местах массового посещения граждан, в том числе ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах, кинотеатрах (кинозалах), детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях;

2) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания;

3) работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров;

4) работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

5) работу кружков и секций, библиотечных учреждений, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения;

6) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

7) предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Тыва, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан;

8) пассажирские перевозки на межмуниципальных маршрутах Республики Тыва, за исключением осуществляющихся на территориях городских округов город Кызыл, город Ак-Довурак, сельских поселений Сукпак Кызылского района и Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района, поселка городского типа Каа-Хем Кызылского района, также заказных рейсов, организуемых для доставки прибывших лиц до места жительства (по согласованию с Оперативным штабом при Правительстве Республики Тыва по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции).

3. Ограничения, установленные пунктом 2 настоящих Правил, не распространяются на:

1) непрерывно действующие организации, в том числе в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения; горнодобывающие организации, организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности; организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; строительные, дорожные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организации, осуществляющие предоставление гостиничных услуг; организации сельскохозяйственной отрасли, а также иные предприятия, включенные в перечень системообразующих предприятий, утверждаемый Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции, образованной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 № 1166 "О Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции", в том числе участвующие в реализации национальных проектов, кредитные организации, банки;

2) медицинские организации, аптеки и аптечные пункты, а также организации социального обслуживания;

3) организации, обеспечивающие население и (или) производящие продукты питания первой необходимости, а также объекты торговли, осуществляющие реализацию продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 г. № 530, в том числе оказывающие в этих

целях складские и транспортно-логистические услуги, реализующие хозяйственные и канцелярские товары, автозапчасти, строительные материалы;

4) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, медицинские изделия и установки обеззараживания воздуха, а также организации в сфере обращения с отходами производства и потребления; организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения, организации, оказывающие ритуальные услуги, выполняющие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, в том числе шиномонтаж, мойку автотранспортных средств (включая

самообслуживания), организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - новая коронавирусная инфекция);

5) специализированные объекты розничной торговли, в которых

осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализации с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

6) организации, обеспечивающие бесперебойную работу

телекоммуникационных систем;

7) организации, осуществляющие продажу товара или оказание услуги дистанционным способом, в том числе путем доставки или обслуживания на вынос без возможности употребления посетителями продукции предприятий общественного питания непосредственно в помещениях данных предприятий, а также предприятия бытового обслуживания, оказывающие услуги по ремонту обуви и (или) одежды, стирке и (или) химчистке текстильных и меховых изделий, полиграфические услуги;

8) столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также пекарни и кондитерские, работающие только в режиме розничной продажи своей продукции;

9) Торгово-промышленную палату Республики Тыва;

10) адвокатов, участвующих в качестве представителей доверителей в гражданском и административном судопроизводстве, а также в качестве представителей или защитников доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;

11) организации, осуществляющие реализацию похоронных принадлежностей;

12) организации, выполняющие государственные и муниципальные контракты.

Организации и предприятия, указанные в настоящем пункте, обязаны строго соблюдать предписания Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, а именно:

- обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров, в том числе нанести специальную разметку социального дистанцирования и установить режим допуска покупателей, регулирования их нахождения в зданиях и на прилегающей территории, в целях предотвращения риска инфицирования;

- определить приказом руководителя ответственного должностного лица по контролю за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, разместив на информационный стенд предприятия;

- обязать работников носить маски, своевременно менять через каждые 2-3 часа, многоразовые маски - стирать и тщательно проглаживать;

- при входе работников в организацию обеспечить контроль температуры тела с применением бесконтактных термометров с ежедневной регистрацией в журнале в отношении каждого работника, в случае повышенной температуры тела работника или при наличии признаков инфекционного заболевания с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте;

- обеспечить условия для обработки рук кожными антисептиками с установлением дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

- в случае выявления заболевшего или с признаками инфекционного заболевания/повышенной температуры тела 37°С и выше - вызвать врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему и дальнейших действий по алгоритму;

- немедленно информировать по телефону "горячей линии" 3-08-08 о прибытии работника из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции;

- провести контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции;

- обязать соблюдать режим самоизоляции работников старше 60 лет по месту проживания, либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах;

- требовать от работников соблюдения правил личной гигиены и общественной гигиены: регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

- обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники, телефонных аппаратов), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

- иметь в организации не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки);

- проводить регулярно (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

- применять в рабочих помещениях бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха помещений согласно инструкции по технике безопасности;

- обязать лиц, осуществляющих доставку товаров и услуг строго соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожных антисептиков при обслуживании потребителей;

- для уменьшения рисков и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции перейти на осуществление безналичных расчетов."

Обязать организации торгового обслуживания населения и сферы услуг установить социальные дистанционные стикеры в зоне обслуживания потребителей.

4. Министерству экономики Республики Тыва, Министерству топлива и энергетики Республики Тыва, Министерству дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, Министерству здравоохранения Республики Тыва, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерству информатизации и связи Республики Тыва, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва разработать регламенты организации и контроля за соблюдением настоящих Правил и рекомендаций, предписаний Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва в организациях и предприятиях, указанных в пункте 3 настоящих Правил.

5. Приостановить до 1 июня 2020 года деятельность объектов массового отдыха, расположенных на территории Республики Тыва.

6. Ограничения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящих Правил, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.





Приложение № 2 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 года № 76а

Перечень органов государственной власти и должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

1. Министерство общественной безопасности Республики Тыва:

1.1. Министр;

1.2. Первый заместитель и заместитель министра;

1.3. Начальник отдела (управления);

1.4. Заведующий сектором;

1.5. Консультант.

2. Министерство здравоохранения Республики Тыва:

2.1. Министр;

2.2. Первый заместитель и заместитель министра;

2.3. Начальник отдела (управления);

2.4. Заведующий сектором;

2.5. Консультант.

3. Министерство экономики Республики Тыва:

3.1. Министр;

3.2. Первый заместитель и заместитель министра;

3.3. Начальник отдела (управления, департамента);

3.4. Заведующий сектором;

3.5. Консультант.

4. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва:

4.1. Руководитель;

4.2. Заместитель руководителя;

4.3. Начальник отдела (управления);

4.4. Заведующий сектором;

4.5. Консультант.

5. Сотрудник полиции;

6. Государственный гражданский служащий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва.











