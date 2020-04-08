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8 апреля 2020 г.

Постановление правительства Тверской области от 7 апреля 2020 года № 152-пп "Об отдельных мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239"

Дата подписания 7 апреля 2020 г.
Опубликован 8 апреля 2020 г.
Вступает в силу 7 апреля 2020 г.

В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Тверской области Правительство Тверской области постановляет:

1. Определить, что режим нерабочих дней, установленный Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - Указ), не распространяется на следующие организации, при условии соблюдения ими требований, установленных пунктом 2 настоящего постановления:

1) организации, включенные в Перечень системообразующих предприятий Тверской области регионального значения или Перечень системообразующих предприятий Тверской области муниципального значения, утвержденные Правительством Тверской области;

2) организации, осуществляющие в соответствии с уставными документами виды деятельности, соответствующие видам экономической деятельности, определенным приложением к настоящему постановлению;

3) государственные учреждения Тверской области, осуществляющие: автотранспортное обслуживание органов государственной власти

Тверской области и государственных органов Тверской области;

эксплуатацию комплекса информационных систем и ресурсов, единой информационно-телекоммуникационной сети, систем связи и телекоммуникаций исполнительных органов государственной власти Тверской области;

содержание и обслуживание административных зданий, в которых размещены органы государственной власти Тверской области и государственные органы Тверской области;

оказание услуг юридическим и физическим лицам, органам исполнительной власти Тверской области в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве;

социальное обслуживание населения Тверской области;

4) образовательные организации Тверской области с круглосуточным пребыванием детей;

5) организации, являющиеся поставщиками, подрядчиками, исполнителями (субподрядчиками, соисполнителями) товаров, работ или услуг в соответствии с действующими государственными контрактами (договорами, соглашениями), заключенными в целях выполнения (в связи с выполнением) государственного оборонного заказа.

2. В целях обеспечения функционирования в период нерабочих дней, установленный Указом, организации, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, обязаны осуществлять (обеспечивать), в том числе:

1) ежедневное измерение температуры тела работников до начала рабочего времени (смены) при входе в организацию и в течение рабочего времени (смены) (по показаниям) бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

2) ежедневное проведение дезинфекции помещений организации, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) и обеззараживания воздуха в помещениях организации с использованием соответственно дезинфицирующих средств и оборудования, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

3) постоянное использование работниками во время нахождения в организации средств индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

4) сокращение, вплоть до полного исключения, количества личных посещений посетителями организации, деятельность которой на территории Тверской области не приостановлена в соответствии с законодательством в связи распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), максимальное внедрение дистанционных способов реализации товаров, работ, услуг, в том числе путем доставки, с учетом технологических, организационных и иных особенностей функционирования организации;

5) перевод максимально возможного количества работников организации на удаленный (дистанционный) режим работы по решению руководителя организации с учетом должностных обязанностей работников и (или) технологических, организационных и иных особенностей функционирования организации;

6) соблюдение работниками и посетителями организации дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), используемых организацией;

7) постоянное наличие дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования посетителями при входе в организацию.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует по 30 апреля 2020 года.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя



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