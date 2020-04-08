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08.04.2020 14:58
Рубрика: Спорт

Участник двух Олимпиад Донато Сабиа скончался от коронавируса в Италии

Текст: Максим Домчев
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Известный в прошлом итальянский бегун Донато Сабиа умер в возрасте 56 лет после того, как заразился коронавирусом, сообщает La Repubblica.

Фото: Getty Images
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По информации издания, бывший спортсмен был госпитализирован несколько дней назад в одну из итальянских клиник. Однако, несмотря на все старания врачей, спасти жизнь Сабиа не удалось. В конце марта из-за COVID-19 умер его отец.

Донато Сабиа был участником двух Олимпиад - в 1984 и 1988 годах. В беге на дистанции 800 метров он в обоих случаях доходил до финалов, где занял пятое и седьмое места соответственно. В 1984 году в этой дисциплине Сабиа стал чемпионом Европы в закрытых помещениях.

Согласно последним данным, всего в Италии коронавирусом заразились более 135 тысяч человек, свыше 17 тысяч скончались.

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