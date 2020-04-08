Участники "Лидеров России. Политика" завершили тесты дистанционного этапа

Участники "Лидеры России. Политика" сдали последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса. Его итоги будут подведены до 15 апреля. Как рассказали организаторы конкурса, в срок смогли сдать все задания более 90% допущенных к тестам участников.

С 27 марта по 7 апреля участники дистанционного этапа конкурса последовательно получали доступ к тестам - сначала к тестированию по обществознанию, а затем - к тесту лидерского потенциала.

"Второй тест получили возможность пройти только те участники, кто в срок завершил первый: таких оказалось 8 798 человек из 9 138 конкурсантов, допущенных до дистанционного этапа отбора. Из них своевременно завершили тест лидерского потенциала 8 676 человек, или 94,9% участников", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

По его словам, уже 15 апреля участники смогут узнать свои результаты. Лучшие из них получат приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналами, чтобы подтвердить результаты дистанционного этапа. Такой подход нужен, чтобы обеспечить честность конкурса и отсеять тех, кто при выполнении тестов пользовался помощью или подсказками, отмечают организаторы.

"Контрольное тестирование может не пройти и тот, кто честно выполнил тесты, но не обладает нужным уровнем стрессоустойчивости. К сожалению, низкая стрессоустойчивость, как и недостаток знаний, говорит о том, что человек не может быть лидером", - подчеркивает председатель экспертного совета Конкурса "Лидеры России. Политика" Павел Безручко.

Отметим, что высокий интерес к проекту организаторы отмечали с момента его запуска. Всего на конкурс поступило почти 34 тысячи заявок. К дистанционному этапу были приглашены участники из 85 регионов России.

О запуске нового кадрового конкурса "Лидеры России. Политика" в конце февраля объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В частности, он заявил, что его участниками могут стать люди, которые "хотят пойти на выборы в Госдуму, работать в региональных законодательных собраниях или местных органах власти, которые хотят стать членами Совета Федерации".

Победителями конкурса смогут стать 70-80 человек, которые получат персонального наставника конкурса среди российских политиков, а также право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).