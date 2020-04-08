Ученые: В Британии будет самое большое в Европе число жертв коронавируса

Ведущие мировые аналитики по данным о заболеваниях прогнозируют, что Британия станет страной, наиболее сильно пострадавшей от пандемии коронавируса в Европе, и на ее долю придется более 40% всех случаев смерти на всем континенте.

Институт метрик и оценки состояния здоровья (IHME) в Сиэтле прогнозирует 66 тысяч случаев смерти в Соединенном Королевстве от COVID-19 к августу, с выходом на пик летальных исходов почти в три тысячи в день. IHME, уполномоченный от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проводить исследования масштабов пандемии, ранее рассчитал вероятную потребность в госпитализации и реанимационных кроватях, а также прогнозируемые смертельные случаи в странах Европы, пораженных COVID-19.

Аналитики обратили внимание на позднее введение мер социального дистанцирования в Британии. Это произошло 23 марта, когда число ежедневных смертей от коронавируса в стране составляло уже 54, отмечает The Guardian. Для сравнения, в Португалии был только один подтвержденный случай смерти, когда в ней был введен режим изоляции.

По прогнозам IHME, высокие прогнозируемые показатели смертности в Великобритании обусловлены тремя факторами: темпы заражения равнозначны тем, что наблюдаются в наиболее пораженных коронавирусом странах Европы, таких как Италия и Испания; поздним введением карантина; большим на душу населения процентом летальных исходов.

На ранних стадиях вспышки пандемии в Британии количество смертей резко возросло, что, по мнению ученых, является основной причиной увеличения прогнозируемых смертей. Моделирование IHME рассчитало, что к 4 августа в Великобритании будет в общей сложности 66 314 смертей.

Рассматривая меры, принятые британскими властями для обуздания распространения заболевания, эксперты института заявили о том, что пик пандемии ожидается в Альбионе 17 апреля. На тот момент стране понадобится более 102 тысяч больничных коек. На данный момент доступно около 18 тысяч, что означает их дефицит в 85 тысяч.

Та же неутешительная картина наблюдается в отношении кроватей для интенсивной терапии. По прогнозам аналитиков, на пике потребуется 24,5 тысячи коек для интенсивной терапии, пока доступно только 799.

Эксперты указывают на то, что количество погибших в других европейских странах, которые сейчас борются с COVID-19, будет ниже. К той же дате в Испании число погибших может достичь 19 209 человек, в Италии - 20 300, а во Франции - 15 058. Все три страны ввели гораздо более жесткие меры по изоляции и карантину, чем Британия.

В марте группа разработчиков моделей, возглавляемая учеными Имперского колледжа в Лондоне, на прогнозы которой опирается британское правительство, заявила, что число смертей в Альбионе потенциально может достигнуть 260 тысяч, в случае если официальный Лондон не введет какие-либо ограничения на передвижение граждан. Вместе с тем, эксперты выразили мнение, что при соблюдении жесткой изоляции количество смертей от коронавируса может быть снижено в стране до 20 тысяч.