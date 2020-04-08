Ученые выяснили, можно ли заразиться COVID-19 в супермаркете

Вероятность заражения коронавирусом в супермаркете дотрагиваясь до упаковок, названа обоснованной, но не такой вероятной, как при контакте с человеком, заболевшим COVID-19. Эксперты в этой связи призвали потребителей не паниковать и не предаваться чрезмерному беспокойству по поводу якобы возможного заражения COVID-19 посредством продуктов, купленных в супермаркете.

До сих пор в мире не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19 через продукты. Директор Института вирусологии в университете Бонна Хендрик Штреек полагает, что заразиться коронавирусом, покупая продукты, почти нереально. По его словам, передача болезни осуществляется лишь воздушно-капельным путем, и подавляющее большинство заражений стали следствием тесного контакта людей. Вместе с тем, необходимо соблюдать определенные профилактические меры предосторожности при контактах с тарой и упаковкой.

Как отмечает Bild, со ссылкой на доктора Сюзанн Хуггетт, заведующую отделением больничной гигиены клиники в Гамбурге, коронавирус способен выживать на некоторых упаковках продуктов несколько дней. Он может сохраняться на пластиковой упаковке до 72 часов, на бумажной и картонной - живет до 24 часов. В отношении замороженных продуктов упаковка, на которую кашлял зараженный человек, может быть средой для вируса в течение минимум 24 часов. Хуггетт отметила, что вопреки расхожему мнению, холод не убивает полностью коронавирус.

На кожуре овощей и фруктов, согласно исследованию, вирус живет несколько часов. Ученая подчеркнула, что вероятность заражения COVID-19 через упаковку товаров потенциально угрожает прежде всего людям с низким иммунитетом.

Хуггетт дала несколько рекомендаций посетителям магазинов. По ее словам, после контакта с упаковкой не следует прикасаться к лицу и по возвращении домой обязательно помыть руки с мылом не менее 20 секунд. Следует немедленно избавить продукты от упаковки, или, если речь идет о невозможности избавления от пакетов, например, замороженные продукты, убрать их в холодильник или морозилку на отдельную полку. Что касается овощей и фруктов на период пандемии эксперт советует при их изготовлении избавляться от кожуры, если, например, речь идет об огурцах и яблоках. Продукты в бумажной упаковке, если от них нельзя избавиться после покупки, рекомендуется оставить в месте, где есть приток свежего воздуха и солнечный свет, например, на окне или балконе.

Эксперт признала, что данные меры в большей степени являются профилактическими, а не обязательными для исполнения. В большинстве случаев, будет достаточно ополоснуть те же овощи и фрукты кипятком, так как вирус, предположительно, погибает при температуре выше 70 градусов.