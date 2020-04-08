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Universal снимет "убийцу" "Сумерек" - вампирскую сагу "Жажда"

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    08.04.2020, 15:58
Текст:   Олег Усков
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Несомненный триумф молодежной вампирской "Сумеречной саги", на протяжении шести фильмов уныло бродившей по экранам с 2008 по 2012 год, собирая несметные кассы, все никак не дает покоя.

Фото: kinopoisk.ru
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В частности, студия Universal Pictures готовит "новые "Сумерки" - экранизацию буквально только что вышедшего романа Трейси Вольф "Жажда" (Crave).

Предполагается, что картина даст старт новой молодежной вампирской киносерии.

Кресло режиссера пока пустует. Сценариста тоже нет еще.

Сюжет - прост как мычание: смертная девушка втрескалась в загадочного и нелюдимого принца упырей по имени Джексон Вега (!), бла-бла-бла (крокодилов зевок). Чему зловещим фоном - противостояние вампирских кланов.

Немаловажно и актуально - в романе настойчиво звучат прогрессивные феминистские гимны.

На счету Вольф, очень пышной и улыбчивой дамочки из Техаса, уже более шестидесяти романов, в том числе - больших коммерческих бестселлеров американского книгорынка.

Автор работает, применяя ряд творческих псевдонимов, в форматах мистики и легкой эротики.

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