Universal снимет "убийцу" "Сумерек" - вампирскую сагу "Жажда"

Несомненный триумф молодежной вампирской "Сумеречной саги", на протяжении шести фильмов уныло бродившей по экранам с 2008 по 2012 год, собирая несметные кассы, все никак не дает покоя.

В частности, студия Universal Pictures готовит "новые "Сумерки" - экранизацию буквально только что вышедшего романа Трейси Вольф "Жажда" (Crave).

Предполагается, что картина даст старт новой молодежной вампирской киносерии.

Кресло режиссера пока пустует. Сценариста тоже нет еще.

Сюжет - прост как мычание: смертная девушка втрескалась в загадочного и нелюдимого принца упырей по имени Джексон Вега (!), бла-бла-бла (крокодилов зевок). Чему зловещим фоном - противостояние вампирских кланов.

Немаловажно и актуально - в романе настойчиво звучат прогрессивные феминистские гимны.

На счету Вольф, очень пышной и улыбчивой дамочки из Техаса, уже более шестидесяти романов, в том числе - больших коммерческих бестселлеров американского книгорынка.

Автор работает, применяя ряд творческих псевдонимов, в форматах мистики и легкой эротики.