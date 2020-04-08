В Беларуси в борьбе с COVID-19 привлечены 25 тысяч медиков

Практически к тысячи заболевших приблизилась 8 апреля число пациентов на стационарном лечении с COVID-19, сообщает в среду источник Минздрава Беларуси на своем телеграмм-канале, уточняя что за минувшие сутки болезнь констатировали еще у 182 человек. Кстати, в республике проведено уже около 46 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, которые в ежедневном режиме осуществляются в 13 лабораториях страны.

А всего в РБ к борьбе с пандемией привлечены 25 тысяч медиков. Благодаря их слаженной и четкой работе, констатируют в министерстве здравоохранения, удается контролировать распространение инфекции, сообщает БЕЛТА, добавляя, что для инфицированных больных в стране предусмотрено более семи тысяч мест.

Сейчас на стационарном лечении находятся 976 человек, констатирует агентство. Правда, по данным экспертов министерства, "у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме, хотя 33 пациента нуждается в искусственной вентиляции легких. Для них были оперативно проведены консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов".

Стало известно, что после прохождения лечения выздоровели 77 человек, а новых смертельных случаев, кроме 13 зафиксированных накануне, за прошедшие сутки не зарегистрировано.