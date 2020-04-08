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Рубрика: В мире

В Боливии задержан мэр города из-за праздника на фоне эпидемии COVID-19

Боливийская полиция задержала мэра города Патакамайя из-за того, что во время эпидемии коронавируса он разрешил провести массовый праздник. Мероприятие состоялось в середине марта и в нем приняли участие около 600 человек.

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По словам главы криминальной полиции Ивана Рохаса, градоначальник Тибурсио Соке не выполнил свои обязанности и нанес тем самым ущерб системе здравоохранения, поскольку во время праздника коронавирусом заразились шесть человек, а один позже скончался, пишет РИА Новости. Сам же задержанный мэр заявил журналистам, что он не давал разрешение на организацию мероприятия, но на улицах было недостаточно полицейских для контроля ситуации.

По последним данным, в Боливии 194 жителя болеют COVID-19. Жертвами коронавируса в стране стали 14 человек.

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