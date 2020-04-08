В Чехии к тушению пожара привлекли снайперов

Чешские полицейские-снайперы были привлечены для тушения пожара в городе Босковице на востоке Чехии, сообщает издание Breclavsky denik.

Пожар вспыхнул в сарае около одного из городских домов. Однако прибывшие на место пожарные не могли приступить к тушению, поскольку в горящей пристройке находился большой металлический баллон с толстыми стенками и неизвестным содержимым, из-за чего возникла опасность взрыва, поскольку были подозрения, что в баллоне находится взрывоопасный ацетилен.

Пожарные эвакуировали окрестных жителей, после чего снайперы из полицейского спецподразделения с безопасного расстояния сделали несколько выстрелов по баллону. Через пробитые пулями отверстия было стравлено давление и предотвращен неконтролируемый взрыв. После этого пожарные смогли приступить к тушению.