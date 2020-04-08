Ситуация с коронавирусом значительно увеличила количество времени, которое дети проводят в интернете. На этом фоне обострились родительские тревоги о негативном влиянии мировой паутины на ребенка.

Виртуальная реальность хоть и виртуальная, но все-таки реальность. И в ней существуют свои правила безопасности. Фото: Halfpoint / iStock

Эксперты Национальной родительской ассоциации разоблачили ряд мифов об интернете и опубликовали "набор" полезных советов для мам и пап о том, как правильно относиться к ситуации.

Миф N 1. Бессмысленное развлечение несет только вред

Многих взрослых сильно раздражают компьютерные игры, "пусть ребенок лучше книжки читает". Увы, бессмысленных и плохих книжек тоже масса. А вот многие виртуальные игры и развлечения детей в реальной жизни могут принести пользу.

Из жизни: "Мой старший сын тратил много времени на просмотр различных приколов. Это помогло ему в детском лагере стать душой компании". Точно так же мгновенно находят общий язык те, кто играл в одни и те же компьютерные игры.

Миф N 2. Вредоносная информация - только в интернете

Интернет - это всего лишь способ работать с информацией. Раньше таким способом были книги. Объясните подростку, что не все, что пишут и показывают, - правда. Помните анекдот про надписи на заборе и дрова?

Миф N 3. В соцсетях - риски и группы экстремалов

Такие группы есть. Но есть и масса полезных и интересных - их гораздо больше. Расскажите своему ребенку о том, как вы сами решали эти вопросы, как справлялись с трудностями, как проживали личные кризисы. Объясните, что в Сети не надо делать того, чего не делаете в обычной жизни.

Миф N 4. Знакомства в Сети - самые опасные

Чтобы обезопасить ребенка, необходимо научить его не раскрывать в Сети свои личные данные. Расскажите своему ребенку, что в Сети лучше не совершать компрометирующих действий. Не ставить лайки под сомнительными фото, видео и высказываниями. Не принимать участия в опросах на сомнительные темы. Вообще любые фото и видео, которые вы размещаете в Сети, в том числе в личной переписке, могут оказаться опубликованы либо использованы для шантажа.