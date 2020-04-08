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08.04.2020 11:44
Рубрика: В мире

В Германии объяснили, можно ли носить маски за рулем

Текст: Екатерина Забродина

Медицинские маски становятся все более востребованными у европейцев. В Германии нередко можно увидеть автомобилистов в медицинских респираторах. Spiegel online разъясняет, можно ли носить их за рулем.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
ВОЗ не рекомендует постоянно носить маски здоровым людям

"Гражданин, управляющий транспортным средством, должен позаботиться о том, чтобы остаться узнаваемым - как для других водителей, так и для камер", - отмечает адвокат из Гамбурга Даниэла Мильхен. Это общее правило распространяется на головные уборы, украшения, солнцезащитные очки и даже макияж. Просто в "эру коронавируса" также встал вопрос и о масках.

Отдельных правил, регулирующих их ношение для участников дорожного движения, пока не создано. Со стандартными масками из аптек и магазинов обычно никаких проблем не возникает - они закрывают лицо меньше, чем наполовину. А вот самодельные могут как следует замаскировать владельца. Тогда он рискует заплатить штраф 60 евро, предусмотренный немецким кодексом ПДД.

Кроме того, медицинский аксессуар не должен ограничивать обзор водителю. Такая проблема может возникнуть у тех, кто носит очки, - обычно от маски они запотевают. "В этом случае ее надо немедленно снять. На остальных пассажиров ограничения не распространяются", - говорит юрист.

В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID-19

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