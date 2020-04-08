В Германии робот напомнит о социальной дистанции и защитных масках

В филиале торговой сети под Гамбургом появился новый сотрудник. Симпатичный невысокий робот должен помочь в работе коллегам, напомнить клиентам о рекомендациях по борьбе с коронавирусом, пишет журнал Focus.

Робота задействуют в приеме покупателей, а также в зоне оплаты после приобретения покупок. Он внимательно следит за рабочим процессом, время от времени напоминая о соблюдении социальной дистанции в очереди в кассы, а также о ношении защитных масок.

"Мы довольны роботом, он очаровывает клиентов своей предупредительностью и готовностью помочь. Нашей целью является широкое использование робототехники после кризиса с коронавирусом", - пояснил маркетолог Кристиан Хефлинг.

Со своей стороны, представители компании-производителя отмечают, что инновационные цифровые решения помогают лучше защитить группы риска во время кризисной ситуации. "Пеппер" легко вовлекает покупателей в разговор, общение с машиной интуитивно и беспроблемно. В регионе других роботов-сотрудников нет, есть простор для расширения взаимодействия с бизнесом.