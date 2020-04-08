В Германии вновь стало популярно автокино

В Германии второе рождение переживает так называемое автокино - кинотеатры на открытом воздухе для автомобилистов. О всплеске интереса к этой форме досуга сообщает "Вельт".

Начиная со среды, пишет издание, на ярмарочной площади Дюссельдорфа будут ежедневно демонстрироваться кинофильмы на большом экране. Зрителями станут автомобилисты, которые за происходящим будут следить из салона, а звук будет подаваться на колонки автомобиля. К слову киноплощадка Дюссельдорфа рассчитана примерно на 500 автомобилей.

Автокино было популярно в Германии еще шестьдесят лет назад, и потеряло зрительский интерес только с появлением интернета. В прошлом году подобных автокинотеатров по всей Германии едва набиралось18. Но коронавирус и режим социального дистанцирования вновь напомнили о забытом виде досуга: только в земле Северный Рейн-Вестфалия новые киноплощадки открылись сразу в нескольких городах. В уличном автокино, естественно, тесного общения между зрителями, не происходит. Для просмотра требуется заранее приобрести билеты через интернет и прилепить их на входной двери автомобиля. Этот документ импровизированные билетеры отсканируют и пропустят вас в кинозал, вернее, на киноплощадь.

Число зрителей в одном авто ограничено - двое взрослых и двое детей. Прихватить с собой собаку или кошку не возбраняется.

Между тем возможности, открываемые такими безопасными, с эпидемической точки зрения, общественными пространствами намерены использовать музыканты и священнослужители.