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08.04.2020 16:48
Рубрика: В мире

В Германии вновь стало популярно автокино

Текст: Юрий Ершов

В Германии второе рождение переживает так называемое автокино - кинотеатры на открытом воздухе для автомобилистов. О всплеске интереса к этой форме досуга сообщает "Вельт".

Фото: China Daily via REUTERS
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Начиная со среды, пишет издание, на ярмарочной площади Дюссельдорфа будут ежедневно демонстрироваться кинофильмы на большом экране. Зрителями станут автомобилисты, которые за происходящим будут следить из салона, а звук будет подаваться на колонки автомобиля. К слову киноплощадка Дюссельдорфа рассчитана примерно на 500 автомобилей.

Автокино было популярно в Германии еще шестьдесят лет назад, и потеряло зрительский интерес только с появлением интернета. В прошлом году подобных автокинотеатров по всей Германии едва набиралось18. Но коронавирус и режим социального дистанцирования вновь напомнили о забытом виде досуга: только в земле Северный Рейн-Вестфалия новые киноплощадки открылись сразу в нескольких городах. В уличном автокино, естественно, тесного общения между зрителями, не происходит. Для просмотра требуется заранее приобрести билеты через интернет и прилепить их на входной двери автомобиля. Этот документ импровизированные билетеры отсканируют и пропустят вас в кинозал, вернее, на киноплощадь.

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Число зрителей в одном авто ограничено - двое взрослых и двое детей. Прихватить с собой собаку или кошку не возбраняется.

Между тем возможности, открываемые такими безопасными, с эпидемической точки зрения, общественными пространствами намерены использовать музыканты и священнослужители.

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