В Германии вводят 12-часовой рабочий день для борьбы с коронавирусом

Правительство Германии планирует временно ввести в некоторых системно важных отраслях 12-часовой рабочий день с короткими перерывами, а также работу в воскресенье и праздничные дни с учетом ситуации с коронавирусом. Распоряжение будет действовать до июня, сообщает газета Handelsblatt.

При этом отмечается, что запланированные меры являются частью общей программы по снижению последствий для общества от пандемии. "Исключения призваны помочь обеспечить поддержание общественной безопасности и порядка, здравоохранения и ухода за больными, а также снабжения населения жизненно важными товарами в целях борьбы с COVID-19", - говорится в документе.

Более длительные рабочие часы предусматриваются для работников, занятых в производстве товаров первой необходимости, упаковочных материалов, лекарств и медицинских устройств. Распоряжение касается также сети аптек, торговых точек с продажей антисептиков и дезинфицирующих средств, сельского хозяйства, энергетики, учреждений по переработке больших объемов информации и управления электронными сетями, а также перевозки денег и других ценностей.

Чиновники отмечают, что рабочее время может быть продлено только в том случае, если в некоторых важных секторах поставленные задачи не могут быть решены путем управления персоналом и изменения сетки рабочего времени.

Между тем, по данным Института Роберта Коха, в Германии зарегистрировано 103 228 подтвержденных случаев коронавируса, скончался 1861 человек. Президент ведомства Лотар Вилер отметил, что в борьбе с коронавирусом необходимо принять всеобъемлющие меры. По его словам, вряд ли сегодня можно говорить об отмене существующих ограничений в стране. "Я лично не могу себе это представить", - подчеркнул ученый.