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08.04.2020 11:45
Рубрика: В мире

В Германии вводят 12-часовой рабочий день для борьбы с коронавирусом

Текст: Александр Саможнев

Правительство Германии планирует временно ввести в некоторых системно важных отраслях 12-часовой рабочий день с короткими перерывами, а также работу в воскресенье и праздничные дни с учетом ситуации с коронавирусом. Распоряжение будет действовать до июня, сообщает газета Handelsblatt.

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При этом отмечается, что запланированные меры являются частью общей программы по снижению последствий для общества от пандемии. "Исключения призваны помочь обеспечить поддержание общественной безопасности и порядка, здравоохранения и ухода за больными, а также снабжения населения жизненно важными товарами в целях борьбы с COVID-19", - говорится в документе.

Более длительные рабочие часы предусматриваются для работников, занятых в производстве товаров первой необходимости, упаковочных материалов, лекарств и медицинских устройств. Распоряжение касается также сети аптек, торговых точек с продажей антисептиков и дезинфицирующих средств, сельского хозяйства, энергетики, учреждений по переработке больших объемов информации и управления электронными сетями, а также перевозки денег и других ценностей.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Чиновники отмечают, что рабочее время может быть продлено только в том случае, если в некоторых важных секторах поставленные задачи не могут быть решены путем управления персоналом и изменения сетки рабочего времени.

Между тем, по данным Института Роберта Коха, в Германии зарегистрировано 103 228 подтвержденных случаев коронавируса, скончался 1861 человек. Президент ведомства Лотар Вилер отметил, что в борьбе с коронавирусом необходимо принять всеобъемлющие меры. По его словам, вряд ли сегодня можно говорить об отмене существующих ограничений в стране. "Я лично не могу себе это представить", - подчеркнул ученый.

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