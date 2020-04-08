В Госдуме рассказали, кого коснутся новые меры поддержки семей

Отметим, что накануне глава государства подписал Указ о дополнительной поддержке семей с детьми на период борьбы с коронавирусом. Для данной категории граждан были введены дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей ежемесячно.

Пояснения дала первый зампред комитета Госдумы Ольга Окунева.

По словам депутата, которую цитирует пресс-служба "Единой России", на получение средств могут рассчитывать семьи с детьми, которые имеют или ранее имели право на материнский капитал. Срок предоставления выплат - три месяца. Они положены на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Как уточнила парламентарий, данное право распространяется даже на семьи, ранее уже использовавшие средства маткапитала. Смогут рассчитывать на выплаты и те, у кого право на его получение только возникнет в период с 1 апреля по 1 июля нынешнего года.

Окунева привел пример: если ребенок родится 30 июня, то семья сможет получить выплату за один месяц.

Важный нюанс: средства не облагаются налогом и не учитываются при расчете доходов семьи при назначении иных мер соцподдержки.

Выплаты стартуют уже с апреля, добавила депутат. Семья, по ее словам, может подать заявление до 1 октября текущего года через портал Госуслуг и личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Эта возможность появится сразу после подписания соответствующего постановления правительства РФ. Документ, как ожидается, будет подписан в ближайшее время. Также заявление можно будет принести в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ.

- Все, кто подаст заявление с апреля по июнь, будут получать деньги ежемесячно, - уточнила Окунева, - а для обратившихся с июля по октябрь предусмотрена единовременная выплата сразу за три месяца.