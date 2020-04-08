В Канаде стремительно выросло число зараженных коронавирусом

В Канаде за минувшие сутки число заболевших выросло на более чем на 1,2 тысячи человек и достигло 17 тысяч 883 человек, и эта цифра продолжает расти. Накануне за сутки зафиксировали 1,1 тысячи новых случаев, сообщили в канадском минздраве.

"Больше всего инфицированных людей сейчас в провинциях Квебек (9 340), Онтарио (4 726) и Альберта (1 373). С начала пандемии госпитализировали 744 заразившихся, 219 пациентам потребовалась интенсивная терапия, остальные лечатся дома", - со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Исключением пока является только арктическая территория Нунавут.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 380 инфицированных пациентов умерли, более четырех тысяч человек выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, а распространилась на большинство стран мира.