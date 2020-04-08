В Киргизии COVID-19 заразились все инфекционисты одной из больниц

COVID-19 заразился весь персонал инфекционного отделения детской больницы, расположенной во втором по величине городе Киргизии - Оше. Об этом заявил министр здравоохранения республики Сабиржан Абдикаримов.

- Точную цифру необходимо уточнить, но заражение коронавирусом подтвердилось у всех сотрудников отделения, - утверждает глава минздрава Киргизии. - Сейчас мы закрываем это отделение для санитарной обработки, поскольку существует риск передачи инфекции другим пациентам и медикам. Всех больных мы переводим в другое место.

С подобным развитием событий Киргизия сталкивается впервые в истории.

По словам чиновника, на сегодня опасная инфекция выявлена как минимум у 32 медработников Киргизии. Большинство - 27 случаев - в Ошской и Джалал-Абадской областях. В целом за сутки количество зараженных COVID-19 в республике выросло еще на 42 человек и достигло 270-ти. Четверо - скончались.

Наибольшее количество случаев COVID-19 в Центральной Азии пока наблюдается в Казахстане. Опасной инфекцией заражены свыше 700 человек, включая 120 медицинских работников. В Узбекистане подтверждено более 450 случаев. Данных по медикам нет. В Таджикистане, в свою очередь, утверждают, что инфицированных COVID-19 в стране не зарегистрировано. Схожая ситуация наблюдается и в Туркменистане.