В Кремле анонсировали "содержательную" речь президента перед главами регионов

Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет видеоконференцию с руководителями регионов. Также в ней примет участие руководство правительства и администрации президента.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
"Тема понятна. Все, что связано с противодействием распространению коронавируса - готовность регионов по разным позициям, проблемы, пути решения", - уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет содержательное и объемное выступление президента в начале", - анонсировал Песков.