В Лондоне пассажирам запретят заходить в автобус через переднюю дверь

В течение следующих четырех недель лондонцам нельзя будет заходить в автобус через переднюю дверь. Как объяснили власти города, они решили пойти на такой эксперимент, чтобы защитить на время пандемии водителей общественного транспорта.

На сегодняшний момент автобусы Лондона регулярно подвергаются усиленной дезинфекции и моются гораздо чаще обычного. Однако, как утверждают профсоюзы, этого мало. С момента начала пандемии от коронавируса уже скончались в общей сложности 14 работников общественного транспорта, и 9 из них - водители автобусов.

Кроме запрета на вход через переднюю дверь, власти города планируют также развесить в автобусах таблички, призывающие людей не садиться рядом с водителями. Кроме того, на перегородках, отделяющих водителей от пассажиров, установят дополнительную защиту.

Эксперимент затронет не весь город, а пока лишь несколько маршрутов на юго-востоке британской столицы, в том числе те, которые проходят рядом с больницами.