В Москве упростили порядок выплат безработным

Новости

Песков назвал дату опубликования поручений Путина с новыми мерами поддержки 18:14
В Рязани предъявлено обвинение за убийство пяти человек 18:11
КамАЗ рассказал, когда выйдет премиальный тягач 18:11
Сбербанк возвращается к обычному режиму работы всех отделений 18:03
Минпромторг предложил перенести срок оплаты утильсбора 17:49
Пожарной лестнице исполнилось 254 года 17:47
Про экономику после COVID-19, хаос и новые вирусы расскажут из стен МГУ 17:39
В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции 17:36
На АЭС в Беларуси приняты все меры по предупреждению коронавируса 17:21
ЕС выделит 15 млрд евро не входящим в союз странам для борьбы с COVID-19 17:19
Летний ЧМ по легкой атлетике пройдет в июле 2022 года 17:19
Расшифрованы письмена гватемальской "Стелы 87" времен майя 17:18
Ветеранам перевели деньги к 75-летию Победы 17:06
Провалившуюся в России автомобильную марку бросили на произвол судьбы 17:00
Ярославцам предложили спортивные онлайн-тренировки 16:57
Жителя Оренбуржья будут судить за организацию убийства по найму 16:56
В Лондоне пассажирам запретят заходить в автобус через переднюю дверь 16:55
Путин: Россия проходила через серьезные испытания, победит и коронавирус 16:52
В Германии вновь стало популярно автокино 16:48
Сыктывкарцев попросили мыть руки "как сумасшедшие" 16:48
Путин поручил отработать механизм автоматического продления документов 16:43
Как получить рецептурные лекарства в условиях самоизоляции 16:38
Отвыкнет ли зритель от живого театра? 16:34
Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически 16:33
В Чехии к тушению пожара привлекли снайперов 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
08.04.2020 17:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве упростили порядок выплат безработным

Текст: Любовь Проценко
Обращаясь к москвичам, мэр города Сергей Собянин в своем блоге пишет:

"Принимая жесткие меры, направленные на сдерживание COVID-19, мы ни в коем случае не должны забывать об экономике города. Как бы тяжело ни было, в условиях пандемии нельзя останавливать работу предприятий. Пищевая промышленность, энергетика, оборонка, наука, другие отрасли должны работать, чтобы обеспечивать нормальное функционирование города, давать доходы работающим и создавать заделы на будущее. Остановиться легко - запустить процесс заново невероятно трудно".

По его мнению, нельзя также останавливать строительство метро, дорог, жилья, крупные проекты благоустройства: "Стройка дает самый большой мультипликативный эффект - через производство комплектующих и стройматериалов мы сохраняем миллионы рабочих мест в Москве и по всей России".

В тоже время, подчеркивает мэр, очень важна и адресная поддержка москвичей, не по своей вине попавших в сложную ситуацию с доходами:

"Помочь им считаю важнейшей личной задачей и задачей правительства Москвы". В частности, в Москве уже проведены подготовительные работы к упрощенному порядку выплат федерального пособия по безработице 12 130 рублей в месяц и надбавок к нему вне зависимости от прежних доходов. Эти выплаты, по словам мэра, в городе начнут производить по заявлению потерявших работу уже с завтрашнего дня.

Собянин напомнил, что глава государства поручил региональным властям разработать дополнительные меры поддержки своих граждан. В Москве уже введена региональная компенсационная доплата, повышающая размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц - самый большой в стране. Но сейчас, отмечает глава города, получить эту доплату по действующему порядку непросто. А с учетом ограничения передвижения и режима самоизоляции - сложно вдвойне.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Москва выделит 5 млрд рублей федеральным клиникам на лечение больных с коронавирусом

"Поэтому сегодня я дал поручение разработать максимально технологичный и - в то же время - адресный порядок этой доплаты", - сообщает Собянин. - Очевидно, получить ее должны те, кому она, действительно, необходима. С другой стороны, условия получения доплаты должны быть адекватны нынешней ситуации".

Он потребовал убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в "обычные" времена предшествуют признанию гражданина безработным, так как ходить на интервью в условиях самоизоляции - невозможно.

Мэр подчеркивает: "Помощь должна приходить быстро. Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней. Оформление должно осуществляться исключительно в электронном виде. А процедура проверки нуждаемости - должна быть максимально необременительной для граждан".

Новый порядок осуществления региональной компенсационной доплаты безработным будет разработан в ближайшие дни, пообещал Собянин. Обращаясь же к бизнесу, он просит максимально, насколько возможно, обеспечить доходы своих работников, не "сокращать" их. "Ваши работники - основа вашего благополучия, вашего бизнеса и вашего будущего. Очень прошу не забывать об этом", - пишет Сергей Собянин, одновременно подчеркивая: "Но если случится так, что люди останутся без работы и доходов, мы не бросим их в беде".

Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал дату опубликования поручений Путина с новыми мерами поддержки
В Госдуме разъяснили правила поездок на автомобилях в период пандемии
Подготовлен законопроект о выплатах на время пандемии
Кремль не счел сокращение добычи нефти в США помощью в стабилизации рынка
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса