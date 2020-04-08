В Москве упростили порядок выплат безработным

"Принимая жесткие меры, направленные на сдерживание COVID-19, мы ни в коем случае не должны забывать об экономике города. Как бы тяжело ни было, в условиях пандемии нельзя останавливать работу предприятий. Пищевая промышленность, энергетика, оборонка, наука, другие отрасли должны работать, чтобы обеспечивать нормальное функционирование города, давать доходы работающим и создавать заделы на будущее. Остановиться легко - запустить процесс заново невероятно трудно".

По его мнению, нельзя также останавливать строительство метро, дорог, жилья, крупные проекты благоустройства: "Стройка дает самый большой мультипликативный эффект - через производство комплектующих и стройматериалов мы сохраняем миллионы рабочих мест в Москве и по всей России".

В тоже время, подчеркивает мэр, очень важна и адресная поддержка москвичей, не по своей вине попавших в сложную ситуацию с доходами:

"Помочь им считаю важнейшей личной задачей и задачей правительства Москвы". В частности, в Москве уже проведены подготовительные работы к упрощенному порядку выплат федерального пособия по безработице 12 130 рублей в месяц и надбавок к нему вне зависимости от прежних доходов. Эти выплаты, по словам мэра, в городе начнут производить по заявлению потерявших работу уже с завтрашнего дня.

Собянин напомнил, что глава государства поручил региональным властям разработать дополнительные меры поддержки своих граждан. В Москве уже введена региональная компенсационная доплата, повышающая размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц - самый большой в стране. Но сейчас, отмечает глава города, получить эту доплату по действующему порядку непросто. А с учетом ограничения передвижения и режима самоизоляции - сложно вдвойне.

"Поэтому сегодня я дал поручение разработать максимально технологичный и - в то же время - адресный порядок этой доплаты", - сообщает Собянин. - Очевидно, получить ее должны те, кому она, действительно, необходима. С другой стороны, условия получения доплаты должны быть адекватны нынешней ситуации".

Он потребовал убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в "обычные" времена предшествуют признанию гражданина безработным, так как ходить на интервью в условиях самоизоляции - невозможно.

Мэр подчеркивает: "Помощь должна приходить быстро. Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней. Оформление должно осуществляться исключительно в электронном виде. А процедура проверки нуждаемости - должна быть максимально необременительной для граждан".

Новый порядок осуществления региональной компенсационной доплаты безработным будет разработан в ближайшие дни, пообещал Собянин. Обращаясь же к бизнесу, он просит максимально, насколько возможно, обеспечить доходы своих работников, не "сокращать" их. "Ваши работники - основа вашего благополучия, вашего бизнеса и вашего будущего. Очень прошу не забывать об этом", - пишет Сергей Собянин, одновременно подчеркивая: "Но если случится так, что люди останутся без работы и доходов, мы не бросим их в беде".