В Москве увеличилось число мошенников, наживающихся на теме COVID-19

В столице увеличилось число мошенничеств, связанных с темой коронавируса. Об этом журналистам сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Департамент призвал горожан быть бдительными. Так зафиксированы случаи, когда "о нарушении режима самоизоляции" сообщают якобы государственные органы по смс или по телефону, при этом они сообщают как нужно платить штраф за нарушение режима. "Аферисты сообщают, что в настоящее время суды не работают, но у нарушителей есть шанс прекратить производство по делу, оплатив штраф в "удаленном режиме", - отметили в ведомстве.

Так же мошенники рассылают или размещают в социальных сетях фейковую информацию о производимых выплатах из-за карантина в связи с коронавирусом, выкладывая ссылки на ресурсы, где эти выплаты "оформляют". Мошенники просят провести ряд операций, в том числе чтобы получить код доступа к банковской карте и личным данным. Так же кибермошенники рассылают электронные письма, с обещаниями отсрочек по кредитам, получения пособий, волонтерской помощи и тому подобного. Звонят и от лица лже-врачей, мнимых сотрудников Роспотребнадзора и других ведомств и организаций. И дальше по обычной схеме говорят абоненту, что их друг или родственник попал в больницу и ему нужны деньги. Москвичей пытаются развести на покупку "защищающих" от вируса препаратов, средств личной гигиены и прочего .

Чтобы не стать жертвой, власти советуют не сообщать никому реквизиты своих банковских карт, код с обратной стороны пластиковой карты, а также СМС-коды и пароли, присылаемые банками. Если звонок поступил от неизвестного - прекратить разговор и положить трубку, потом перезвонить своим близким или друзьям, якобы попавшим в больницу. Не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили злоумышленники. И, конечно, не пускать в квартиру посторонних.