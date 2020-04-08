В Нью-Йорке из-за коронавируса урежут расходы на образование и соцуслуги

Власти Нью-Йорка намерены урезать городской бюджет и перенаправить освободившиеся средства на борьбу с коронавирусом. Объем предполагаемого сокращения - 1,3 миллиарда долларов, пишет газета New York Post. Подробности предстоящих изменений озвучила представитель городского совета Лора Фейер.

"На 264 миллиона будет урезан бюджет департамента образования, 256 миллионов вычтут из средств, выделенных на нужды здравоохранения и соцуслуги. На 46 миллионов долларов будет урезана программа льготных билетов на метро, на 124 миллиона - программа помощи летнего трудоустройства для молодежи", - приводит заявление Фейер РИА Новости.

По последним данным, число скончавшихся в результате заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 5,4 тысячи. Нью-Йорк по-прежнему лидирует по числу умерших от COVID-19.