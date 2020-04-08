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Рубрика: В мире

В Нью-Йорке из-за коронавируса урежут расходы на образование и соцуслуги

7-я авеню на Таймс-сквер в Манхэттене. Фото: REUTERS / Mike Segar 7-я авеню на Таймс-сквер в Манхэттене. Фото: REUTERS / Mike Segar
7-я авеню на Таймс-сквер в Манхэттене. Фото: REUTERS / Mike Segar

Власти Нью-Йорка намерены урезать городской бюджет и перенаправить освободившиеся средства на борьбу с коронавирусом. Объем предполагаемого сокращения - 1,3 миллиарда долларов, пишет газета New York Post. Подробности предстоящих изменений озвучила представитель городского совета Лора Фейер.

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"На 264 миллиона будет урезан бюджет департамента образования, 256 миллионов вычтут из средств, выделенных на нужды здравоохранения и соцуслуги. На 46 миллионов долларов будет урезана программа льготных билетов на метро, на 124 миллиона - программа помощи летнего трудоустройства для молодежи", - приводит заявление Фейер РИА Новости.

По последним данным, число скончавшихся в результате заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 5,4 тысячи. Нью-Йорк по-прежнему лидирует по числу умерших от COVID-19.

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