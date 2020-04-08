В новой версии "Ромео и Джульетты" главного героя сыграет афроамериканец

Эксперименты с классическими произведениями - дело нередкое. Например, в бродвейском мюзикле, поставленном по мотивам романа Льва Толстого "Война и мир", Наташу Ростову играет афроамериканка, и это в наше время никого не удивляет.

Сейчас же в США идет работа над новой экранизацией пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта". Проект, получивший название "R#J", станет первой адаптацией произведения для GenZ (последняя громкая адаптация - фильм База Лурманна с Леонардо Дикаприо и Клейр Дэйнс). Фильм выйдет в Screenlife формате, когда действие разворачивается на экране смартфона или компьютера. Продюсерами фильма выступили Тимур Бекмамбетов и Игорь Цай. О самом проекте уже писали ранее. Но вот актеры объявлены только сейчас. Ромео в кино впервые сыграет афроамериканский актер Камерон Энгельс, Джульетту - американская актриса латиноамериканского происхождения Франческа Ноэль. Режиссер фильма - Кэри Уильямс.

Камерон Энгельс наиболее известен по подростковому шоу Netflix "Спасатели Малибу" - он играл там Спенсера. Также он снялся в новом сериале Netflix "Кликбейт". Режиссер Кэри Уильямс получил специальный приз жюри на кинофестивале "Сандэнс" в 2018 году за свой короткометражный фильм "Чрезвычайная ситуация". Также среди его работ сериал "Банши. Предыстория".

Франческа Ноэль снялась в фильмах "Неправильное воспитание Кэмерон Пост" и "Села и Пики" - за вторым стоит "Sundance Labs".

Съемки "R#J" прошли в Лос-Анджелесе и завершились в феврале. Сейчас проект находится на стадии пост-продакшна, который ведется дистанционно.

Издание Variety пишет о том, что этот фильм - первый крупный проект, вышедший из недавно созданной продюсерской компании Бекмамбетова и Цая Interface Films. Это будет первый из нескольких мейнстрим-проектов, созданных Interface с использованием формата Screenlife, который был взращен компанией Бекмамбетова Bazelevs. В этом году Interface планирует потратить на фильмы Screenlife более 10 миллионов долларов.

"Российской газете" на эксклюзивной основе в нашей стране предоставлены снимки с производства картины. За рубежом эксклюзив был у Variety.