В России практически остановились сделки с недвижимостью

Сделки с недвижимостью сейчас почти приостановились из-за сложностей с их оформлением.

Основной причиной стали объявленные из-за пандемии нерабочие дни, повлиявшие на работу МФЦ, нотариусов и подразделений Росреестра.

"Прием документов на учетно-регистрационные действия осуществляется в электронном виде", - сообщили "РГ" в пресс-службе Росреестра. Подать документы можно на официальном сайте ведомства, но для этого необходима усиленная квалифицированная электронная подпись.

"Количество наших граждан, имеющих оформленную электронную цифровую подпись, достаточно мало", - отмечает руководитель офиса компании "Миэль" в районе Крылатское Ирина Бербенева. "Кроме того, важен вопрос проведения платежа: сейчас, по нашим данным, около 60% сделок осуществляются с помощью банковской ячейки, а это требует физического присутствия сторон. Также при сделке через аккредитив необходимо присутствие сторон в банке для заключения договора и выдачи соответствующих документов участникам договора", - говорит она.

Часть сделок, которые начались до режима самоизоляции, сейчас регистрируется, остальные, к сожалению, "застряли", уточняет управляющий директор "Миэль-Сеть офисов недвижимости" Александр Москатов.

Затруднительно сейчас также проверить юридическую чистоту квартиры, отмечает Бербенева. Для этого требуется, в частности, справка об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам из MФЦ и выписка из домовой книги.

При этом возможности для сделок есть, отмечает Москатов. "Например, Сбербанк предоставляет возможность электронной регистрации, или, скажем, нотариусы. Не все сейчас работают, но через них можно провести сделку и отдать документы на регистрацию", - поясняет риелтор.

Застройщики тоже ищут выход из ситуации. "В связи с неопределенной ситуацией мы увеличили сроки бронирования квартир для наших клиентов до двух месяцев. Это позволит нашим покупателям зафиксировать за собой выбранную квартиру и цену на нее", - говорит коммерческий директор ГК "РКС Девелопмент" Александр Коваленко.

А как у них?

По новому указу французского правительства, в период чрезвычайного санитарного положения в стране, вызванного пандемией коронавируса, нотариусы будут заверять акты купли-продажи жилья дистанционно. Физического присутствия сторон при составлении сделки не требуется, вполне достаточно "виртуального". Вместо обычной подписи и нотариус, и продавец с покупателем будут ставить подпись электронную. А вся работа, включая сбор необходимой для составления договора информации, а также подтверждение личности и согласия сторон, будет осуществляться с помощью видеосвязи. Достаточно лишь иметь веб-камеры. Новые правила будут действовать вплоть до 24 июня 2020 года. И, как полагают эксперты, они могут распространиться и на другие требующие нотариального заверения процедуры, если эксперимент пройдет успешно.