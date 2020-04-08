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08.04.2020 18:25
Рубрика: Власть

Дела - только неотложные

В судах продлен режим ограничений
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)
Президиумы Верховного суда России и Совета судей РФ приняли совместное постановление, продлевающее до 30 апреля действие ограничительных мер в судах из-за коронавируса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, ограничения в судах были введены с началом пандемии. Сейчас рассматриваются только неотложные дела. Теоретически, 10 апреля такой режим должен был прекратиться, так как истекал срок, установленный предыдущим постановлением, и в понедельник, 13 апреля, все судебные процессы могли вернуться на круги своя. Увы, санитарно-эпидемиологическая ситуация не позволяет этого сделать, поэтому суды продолжат соблюдать ограничения.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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В любом случае совсем правовая жизнь не прекратилась и не прекратится. Проходят заседания по делам о привлечении к административной ответственности. Решаются вопросы по поводу меры пресечения: назначении или продлении ареста.

Еще суды рассматривают обособленные споры в рамках дел о банкротстве. Нельзя отложить вопрос, если возникла необходимость выделить из конкурсной массы должника денежные средства, необходимые либо самому должнику-гражданину, либо лицам, находящимся на его иждивении, которые по состоянию здоровья объективно нуждаются в приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов и медицинских услуг. Кроме того, можно обратиться в суд за судебным приказом. Только до окончания установленных ограничений сделать это можно лишь в заочном режиме: подать заявление в электронной форме или направить обычной почтой. Судебные приказы выдаются по делам, где нет спора.

Судебные приказы выдаются в заочном режиме по тем делам, в которых нет спора

В постановлении отмечается, что суды вправе самостоятельно принять решение о рассмотрении дел с учетом условий в связи с коронавирусом в каждом из субъектов страны.

Это значит, что там, где условия позволяют, суды вправе вернуться и к рассмотрению каких-то дел, не являющихся неотложными.

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