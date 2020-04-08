В штате Нью-Йорк за сутки умерли от коронавируса более 700 человек

Американский штат Нью-Йорк установил новый печальный рекорд по количеству жертв коронавируса. За последние сутки там скончались сразу 799 пациентов, объявил губернатор Эндрю Куомо, которого цитирует портал marketwatch.com. Таким образом, COVID-19 унес жизни уже 6268 жителей штата. Для сравнения: во время терактов 11 сентября 2001 года, которые до сих пор оставались самой резонансной трагедией Нью-Йорка, погибли 2753 человека.

При этом, по словам Куомо, в этой мрачной картине есть проблески надежды. Так, количество госпитализаций все же потихоньку снижается. За последние три дня больше пациентов выписалось из местных больниц, чем поступило на лечение с подтвержденной "короной". А значит, кривая пандемии пусть даже очень медленно, но выравнивается.

Губернатор уверен, что эффект стал заметен благодаря строгим мерам изоляции, которые действуют по всей стране. А значит, на скорое смягчение карантина рассчитывать не стоит. Напомним, что в Соединенных Штатах коронавирусом заболели более 400 тысяч человек, почти 13 тысяч скончались. Сейчас это один из главных очагов болезни в мире.