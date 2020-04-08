В Совфеде оценили предложение отменить плату за общежития вузов

Ранее глава ведомства Валерий Фальков направил соответствующее письмо ректорам российских вузов.
"Безусловно, это разумное предложение", - сказала Лилия Гумерова в беседе с RT. Она напомнила, что многие студенты разъехались по домам и там проходят дистанционное обучение. "Они не пользуются водой и коммунальными услугами, и, соответственно, плата должна быть снижена", - отметила сенатор. Уже внесенную предоплату "разумно перенести на последующий учебный год", добавила Гумерова.
Она также считает, что тем студентам, которые остались в общежитиях, надо оказать поддержку "в бытовых вопросах: в плане приобретения продуктов, приготовления еды".
Согласно данным министерства науки и высшего образования, по состоянию на 7 апреля, в общежитиях вузов остается 312 тысяч человек, выехали на время карантина 495 тысяч человек.