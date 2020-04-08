В Совфеде оценили предложение отменить плату за общежития вузов

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддерживает предложение министерства науки и высшего образования ректорам высших учебных заведений снизить или отменить плату за общежитие на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее глава ведомства Валерий Фальков направил соответствующее письмо ректорам российских вузов.

"Безусловно, это разумное предложение", - сказала Лилия Гумерова в беседе с RT. Она напомнила, что многие студенты разъехались по домам и там проходят дистанционное обучение. "Они не пользуются водой и коммунальными услугами, и, соответственно, плата должна быть снижена", - отметила сенатор. Уже внесенную предоплату "разумно перенести на последующий учебный год", добавила Гумерова.

Она также считает, что тем студентам, которые остались в общежитиях, надо оказать поддержку "в бытовых вопросах: в плане приобретения продуктов, приготовления еды".

Согласно данным министерства науки и высшего образования, по состоянию на 7 апреля, в общежитиях вузов остается 312 тысяч человек, выехали на время карантина 495 тысяч человек.