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08.04.2020 10:21
Рубрика: Общество

В яблоках нашли вещество, способное помочь против рассеянного склероза

Текст: Лариса Ионова
Фото: Фото: iStock Фото: iStockФото: iStock Фото: Фото: iStock Фото: iStockФото: iStock
Фото: Фото: iStock Фото: iStockФото: iStock

Нейрофизиологи из США и Китая выделили из яблок соединение, обладающее крайне полезными свойствами для борьбы с рассеянным склерозом.

В кожуре этого фрукта содержится кислота малол, которая подавляет активность иммунных клеток, разрушающих оболочку нейронов, и ускоряет заживление уже поврежденной ткани, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: iStock
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Рассеянный склероз - это аутоиммунная болезнь нервной системы, при развитии которой клетки иммунной системы начинают атаковать оболочку нервных волокон. Из-за этого нервы начинают хуже проводить сигнал и происходит некое "замыкание проводов". Первый симптом - легкое онемение конечностей, но затем болезнь прогрессирует, и больного ждет паралич и слепота. В мире, по данным ВОЗ, более 2,3 миллиона человек страдают от этой тяжелой болезни.

Сегодняшняя медицина считает болезнь пока неизлечимой. Врачи могут помочь лишь замедлить развитие рассеянного склероза путем снижения активности иммунных клеток. Но восстанавливать поврежденные нервные клетки наука еще не в состоянии.

Ученые считают, что с помощью малола можно найти принципиально новый подход к лечению склероза. Анализируя результаты опытов на мышах, у которых был искусственно вызван подобный склероз, исследователи обратили внимание на свойства растительных гормонов - тритерпенов - способствующих заживлению нервов. В рацион мышей ученые добавляли каплю малола, выделенного из кожуры яблок.

Как выяснили ученые, даже малые дозы малола эффективно подавляли активность иммунных клеток, при этом состояние миелиновой оболочки нервов постепенно улучшалось. Теперь они надеются, что это вещество можно будет использовать при составлении лекарств, спасающих от рассеянного склероза.

Общество Наука

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