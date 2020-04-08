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08.04.2020 17:06
Рубрика: Экономика

Ветеранам перевели деньги к 75-летию Победы

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу замминистра обороны Татьяна Шевцова, курирующая в армии финансово- экономические вопросы, рассказала о единовременных выплатах ветеранам ведомства к 75-летию Великой Победы.

Эти переводы по распоряжению президента страны сделали не в канун праздника, а несколько раньше. Так государство решило поблагодарить фронтовиков и других ветеранов Великой Отечественной войны за их боевые и трудовые подвиги в 1941-1945 годах.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Шевцова сообщила, что материальное вознаграждение также получили вдовы участников войны и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. "Этой категории граждан РФ была предусмотрена выплата по 75 тысяч рублей. Данную выплату получили 14 тысяч 671 человек", - уточнила замминистра обороны. По 50 тысяч рублей перевели более чем полутора тысячам тружеников тыла, имеющим государственные награды за самоотверженный труд. И тем, кто в детстве оказался в немецких застенках. Шевцова сказала, что данная выплата произведена во всех субъектах Российской Федерации, а также в Латвии, Литве и Эстонии.

"Кроме того, пенсии за май военным пенсионерам будут выплачены заблаговременно - до 20 апреля", - отметила замминистра обороны.

Экономика Пенсии и пособия 75-летие Победы

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