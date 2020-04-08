Власти США увидели первые признаки улучшения ситуации с коронавирусом

О первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в крупных городах США заявил вице-президент страны Майк Пенс. Выступая на пресс-конференции он сослался на новые данные статистики заболеваемости.

"Цифры, которые мы получаем из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго говорят о некотором выравнивании и прогрессе. Сейчас надо удвоить усилия, сделать все возможное, чтобы защитить общество от вируса", - цитирует Пенса РИА Новости.

Тем временем, газета Boston Glob сообщила о начале клинических испытаний японского препарата "Авиган", которое может применяться для лечения коронавируса. Три больницы в американском штате Массачусетс получили разрешение на проведение испытаний небольшого количества препарата. Лекарство было разработано шесть лет назад компанией Fujifilm Toyama Chemical Co для лечения гриппа. В список перспективных препаратов "Авиган" попал после того, как китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в США превысило 386 тысяч, более 12 тысяч человек скончались.