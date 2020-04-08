Заместитель министра обороны Тимур Иванов сообщил, что для профилактики заболеваний коронавирусом в Вооруженных силах организовали масштабные лабораторные исследования. Их проводят в Москве, Санкт-Петербурге и Сергиевом Посаде на базе Государственного научно-исследовательского испытательного центра военной медицины. А также в 48-м ЦНИИ Войск радиационной, химической и биологической защиты и 9-м лечебно-диагностическом центре.

В 85 субъектах РФ с помощью в интересах минобороны Роспотребнадзора уже выполнено 5,5 тысячи тестирований. "В целях расширения возможностей военно-медицинских организаций по лабораторному выявлению коронавируса у личного состава организована закупка 16 комплектов современного лабораторного оборудования для ПЦР - исследований, экспресс-тестов для обеспечения призыва молодого пополнения, мобильных диагностических комплексов для воинских частей, дислоцированных за рубежом, а также в труднодоступных и удаленных районах", - рассказал Иванов.

Особе внимание - к работе 48-го Центрального научно-исследовательского института. Там оценивают эффективность применяемых против нового вируса химиотерапевтических препаратов. Для исследований используют лабораторную модель животного. По словам начальника управления войск РХБЗ генерала Игоря Кириллова, по восприимчивости к коронавирусу она наиболее близка к человеку.

Институт совместно с минздравом и ФМБА разрабатывает вакцину от смертельно опасной инфекции. "Проведена регистрация набора реагентов, разработанных совместно с научно-производственной фирмой "Синтол". Набор допущен к обращению на территории Российской Федерации", - добавил Кириллов. Он объяснил, в чем заключается преимущество этого комплекта. Он не требует специальных условий транспортировки, имеет длительный срок хранения и обладает высокой чувствительностью к инфекции.

Хотя в Вооруженных силах не зарегистрировано ни одного случая заболевания этой инфекцией, военные серьезно настроены на войну с вирусом. Там сформировали 172 подразделения для ликвидации возможного биологического заражения. Они находятся в 48-часовой готовности к работе в любой точке страны.