Володин и Мишустин поддержали отмену платы за парковку для медиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обратятся к главам крупных городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала. Об этом сообщается на сайте Госдумы со ссылкой на заявления на совещании главы кабмина с депутатами.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Мероприятие состоялось в дистанционном режиме с участием руководства Госдумы и фракции ЛДПР.
Как сообщили в ГД, с инициативой о парковке выступил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предложил отменить плату за парковку на время пандемии коронавируса.
Вячеслав Володин Михаил Мишустин договорились обратиться по поводу взимания платы с медиков к главам крупных городов.
- Было бы правильно предложить это регионам, где такая плата [за парковку] введена, - считает Вячеслав Володин. - Это была бы дополнительная мера поддержки врачей.