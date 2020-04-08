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08.04.2020 21:24
Рубрика: Власть

Володин и Мишустин поддержали отмену платы за парковку для медиков

Текст: Татьяна Замахина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обратятся к главам крупных городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала. Об этом сообщается на сайте Госдумы со ссылкой на заявления на совещании главы кабмина с депутатами.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Мероприятие состоялось в дистанционном режиме с участием руководства Госдумы и фракции ЛДПР.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как сообщили в ГД, с инициативой о парковке выступил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он предложил отменить плату за парковку на время пандемии коронавируса.

Вячеслав Володин Михаил Мишустин договорились обратиться по поводу взимания платы с медиков к главам крупных городов.

- Было бы правильно предложить это регионам, где такая плата [за парковку] введена, - считает Вячеслав Володин. - Это была бы дополнительная мера поддержки врачей.

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