Володин и Мишустин поддержали отмену платы за парковку для медиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обратятся к главам крупных городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для врачей и медперсонала. Об этом сообщается на сайте Госдумы со ссылкой на заявления на совещании главы кабмина с депутатами.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости